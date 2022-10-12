Київ спрямує додаткові кошти на оновлення парку «швидких» і підготовку до опалювального сезону — Finance.ua

Київ спрямує додаткові кошти на оновлення парку «швидких» і підготовку до опалювального сезону Вчора 11:47 — Казна та Політика

Київ спрямує додаткові кошти на оновлення парку «швидких» і підготовку до опалювального сезону

Київрада збільшила резервний фонд бюджету міста на 1,5 мільярда гривень та перерозподілила видатки на більш пріоритетні напрямки.

Про це повідомив директор Департаменту фінансів Володимир Репік.

На оновлення парку машин для «швидкої» допомоги спрямують 200 мільйонів гривень. Таку ж суму спрямують районним у місті Києві державним адміністраціям на поповнення капіталу комунальних підприємств. Ще 500 мільйонів гривень — в «Київтеплоенерго».

Також Департамент транспортної інфраструктури отримає 337 мільйонів гривень на утримання шляхопроводів та вулично-дорожньої мережі. Збільшили видатки і на програму «Захисник Києва» (на 400 мільйонів гривень) та Департаменту будівництва і житлового забезпечення (250 мільйонів) — це кошти на придбання житла для того, щоб надавати його в тимчасове користування.

У зв’язку з війною призупинять будівництво та капільний ремонт на деяких об’єктах Програми економічного та соціального розвитку міста. Сума зменшення бюджету сягає 6,3 мільярда гривень.

Директор Департаменту фінансів зазначив, що після повномасштабного вторгнення РФ уряди іноземних держав перерахували до бюджету Києва 109,7 мільйонів гривень, або 3 мільйона доларів за поточним курсом. Це кошти на ліквідацію наслідків воєнних дій.

Як відомо, бюджет Києва на 2022 рік ухвалили в грудні 2021 року. Однак Київ недоотримає приблизно третину доходів через війну, заявляв мер міста Віталій Кличко.

The Village Україна За матеріалами:

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