Київ сплатив за випущеними у 2018 році євробондами — Finance.ua
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Київ сплатив за випущеними у 2018 році євробондами

15.06.2022, 12:44Казна та Політика
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Київ сплатив за випущеними у 2018 році євробондамиКиїв сплатив за випущеними у 2018 році євробондами
Київ за графіком провів платежі на загальну суму $31 млн за розміщеними у 2018 році єврооблігаціями.
Про це мер міста Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
«13 червня українська столиця за графіком здійснила чергове погашення зовнішнього боргу міста (облігації участі в кредиті PBR Kyiv Finance Plc) в сумі $28,8 млн. А також — виплату піврічного купону в сумі $2,2 млн», — уточнив мер столиці.
Зазначимо, влада Києва розмістила єврооблігації на суму $115,1 млн через PBR Kyiv Finance PLC у вересні 2018 року. Єврооблігації мали піврічний купон 7,5% і мали бути погашені чотирма рівними піврічними траншами у 2021 та 2022 роках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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