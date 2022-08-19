Київ отримав від німецьких партнерів 19 автобусів та машин спецтехніки (фото) — Finance.ua

Київ отримав від німецьких партнерів 19 автобусів та машин спецтехніки (фото) Вчора 09:36 — Казна та Політика

Мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів і 3 сміттєвози. Автобуси та спецтехніку Київ отримав як допомогу від німецьких партнерів.

«Київ отримав та передає сьогодні комунальному підприємству „Київпастранс“ 19 автобусів. Їх столиця України отримала як допомогу від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст — Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена. Зокрема, Київ отримав 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу „Турист“. Вже невдовзі автобуси вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці», — сказав Віталій Кличко.

Автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA. Увесь транспорт у відмінному стані та донедавна працював на вулицях німецьких міст.

«Також ми сьогодні передаємо КП „Київкомунсервіс“ три сміттєвози Мercedes, які Київ отримав від міста Берлін. Ми дякуємо всім партнерам України та Києва за їхню допомогу. Для нас, як для міської влади, дуже важливо сьогодні підтримувати життєдіяльність столиці, забезпечувати комфорт її мешканців. І ми робимо все для цього», — наголосив Віталій Кличко.

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