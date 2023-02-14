Київ отримав сонячні електростанції від французького виробника — Finance.ua
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Київ отримав сонячні електростанції від французького виробника

Енергетика
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Французький виробник фотоелектричних панелей Roy Group Energy передав Києву в якості гуманітарної допомоги дві сонячні електростанції.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
 Для придбання обладнання французькі партнери зібрали 250 тис євро, ще 50 тис євро надала компанія JCI.
Електростанції встановлять у медичних закладах Святошинського району: Консультативно-діагностичному центрі та Святошинському психоневрологічному інтернаті. Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочнуть вже цього понеділка.
Загалом від початку війни Київ залучив та отримав від європейських партнерів 40 сучасних карет швидкої допомоги, 36 пожежних автомобілів (2 із них у грудні відправили в Харків, який зазнає постійних обстрілів) та 72 міських автобуси. А також українська столиця отримала кілька сотень генераторів різної потужності.
За матеріалами:
Економічна Правда
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