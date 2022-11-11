Київ компенсуватиме 75% вартості генераторів, які купуватимуть у багатоквартирних будинках — Finance.ua

Київ компенсуватиме 75% вартості генераторів, які купуватимуть у багатоквартирних будинках Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Київ компенсуватиме 75% вартості генераторів, які купуватимуть у багатоквартирних будинках

У Києві компенсуватимуть 75% вартості генераторів, які купуватимуть ОСББ та ЖБК у багатоквартирних будинках на випадок відключень електроенергії.

Київрада затвердила відповідну програму для відшкодування коштів, щоби зменшити фінансове навантаження на співвласників будинків та забезпечити багатоповерхівки альтернативними джерелами енергії.

За словами депутатки Київської міської ради Лілії Пашинної, проєкт рішення підготовлено з метою компенсації об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків коштів на купівлю генераторів на випадок відключень електроенергії.

«Щодня ворог намагається знищити нашу інфраструктуру — він прагне посіяти паніку в серці кожного українця. Проте ми з колегами продовжуємо боротися на всіх фронтах. У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть купувати генератори для власних потреб, а місто буде компенсувати 75% витрат», — зазначила Лілія Пашинна.

Аби отримати часткову компенсацію, потрібно заповнити заяву та подати пакет документів до районної адміністрації. Приклад заяви можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, схожа система відшкодувань запрацювала і у Львові. Там повертатимуть 50% вартості генераторів, які купуватимуть у багатоповерхівках.

Довідка Fiannce.ua:

днями Кабмін затвердив постанову, згідно з якою від сплати ПДВ та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі;

генератор є найважливішим елементом для резервного енергопостачання приватного будинку, котеджу або дачі. В умовах частих відключень світла та тотальної економії електрики популярність генераторів в Україні зросла. Поради експертів, як обрати генератор для будинку на випадок відключення електроенергії читайте тут.



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