Київ економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних — Finance.ua

Київ економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних Вчора 18:15 — Енергетика

Київ економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних

Київська міська військова адміністрація наполягає на тому щоб кияни економили електроенергію та воду. Столиця на сьогодні економить лише 7% з 30% необхідних.

«Дорогі кияни! Ми вже закликали вас дотримуватися режиму економії електроенергії, а тепер наполягаємо: економте електроенергію та воду. Київ на сьогодні економить лише 7% з 30% необхідних», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що електромережу не вимикатимуть примусово, якщо будуть споживати економно зараз.

«Тож аби не було віялових відключень потрібно: обмежити роботу енергомістких приладів в години пік із 6.00 до 9.00 та від 17.00 до 23.00», — закликали в КМВА.

Окрім того, в КМВА пояснили, що таке енергомісткі прилади.

«Це електроплита, бойлери, електрична тепла підлога, посудомийна машина, мікрохвильовка, обігрівачі та кондиціонери, пральні машини та інші. Особливо звертаємося до бізнесу! Ми закликаємо усіх бути свідомими. Вимикайте вивіски, підсвітку, не залишайте увімкненими освітлення в приміщеннях на ніч та ілюмінацію», — йдеться в повідомленні.

УНН За матеріалами:

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