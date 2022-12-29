Київ Цифровий: корисні сервіси для киян, які з’явилися в 2022 році — Finance.ua

Київ Цифровий: корисні сервіси для киян, які з’явилися в 2022 році
Команда «Київ Цифровий» презентувала цифрові досягнення міста за рік та рішення, які були впроваджені у воєнний час.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.
«Війна внесла корективи в наші плани. Проте головна місія залишалась незмінна — щодня робити Київ комфортнішим, безпечнішим та екологічнішим. Жодні ракетні обстріли не зупинять розвиток столиці», — написав Петро Оленич.
Які сервіси з’явилися в 2022 році:
- Електронні петиції та опитування у застосунку «Київ Цифровий».
- Трансформація міського застосунку «Київ Цифровий» і адаптація його до воєнного сьогодення.
- Проведення інтернет-звязку в укриття Києва.
- Безконтактна оплата карткою за проїзд у муніципальному транспорті.
- Моніторинг якості повітря та сповіщення у «Київ Цифровий».
- Цифровий проєкт #SaveKyiv про культурне значення української столиці.
- Онлайн-запис до Центрів надання адміністративних послуг через застосунок, автоматичні сповіщення в застосунку, які полегшують життя містян та нагадують про необхідне.
- Розклад руху та маршрути муніципального транспорту онлайн.
- Англомовна версія «Київ Цифровий».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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