Київ Цифровий: корисні сервіси для киян, які з’явилися в 2022 році — Finance.ua
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Київ Цифровий: корисні сервіси для киян, які з’явилися в 2022 році

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Київ Цифровий: корисні сервіси для киян, які з’явилися в 2022 році
Київ Цифровий: корисні сервіси для киян, які з’явилися в 2022 році
Команда «Київ Цифровий» презентувала цифрові досягнення міста за рік та рішення, які були впроваджені у воєнний час.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.
«Війна внесла корективи в наші плани. Проте головна місія залишалась незмінна — щодня робити Київ комфортнішим, безпечнішим та екологічнішим. Жодні ракетні обстріли не зупинять розвиток столиці», — написав Петро Оленич.
Які сервіси з’явилися в 2022 році:
  • Електронні петиції та опитування у застосунку «Київ Цифровий».
  • Трансформація міського застосунку «Київ Цифровий» і адаптація його до воєнного сьогодення.
  • Проведення інтернет-звязку в укриття Києва.
  • Безконтактна оплата карткою за проїзд у муніципальному транспорті.
  • Моніторинг якості повітря та сповіщення у «Київ Цифровий».
  • Цифровий проєкт #SaveKyiv про культурне значення української столиці.
  • Онлайн-запис до Центрів надання адміністративних послуг через застосунок, автоматичні сповіщення в застосунку, які полегшують життя містян та нагадують про необхідне.
  • Розклад руху та маршрути муніципального транспорту онлайн.
  • Англомовна версія «Київ Цифровий».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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