Kyiv City Express запустить нове сполучення між Києвом та Вишгородом — Finance.ua

Kyiv City Express запустить нове сполучення між Києвом та Вишгородом Сьогодні 14:29 — Казна та Політика

Kyiv City Express запустить нове сполучення між Києвом та Вишгородом

Як повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков: «Працюємо над створенням нового маршруту в рамках Kyiv City Express — Київ-Вишгород. Це стало можливим завдяки важливому судовому рішенню про повернення у власність ПрАТ „Київ-Дніпровське МППЗТ“ нерухомого майна. Йдеться про локомотивне депо, будинок служби колії та інше майно».

Кубраков розповів, що наприкінці 21 року на ці обʼєкти на підставі підроблених документів на підставні фірми було зареєстровано право власності. Після — це майно було незаконно перепродане кілька разів. Класична рейдерська схема. Щойно про оборудки стало відомо, Мінінфраструктури негайно звернулось до правоохоронних органів та суду.

Однак, на жаль, уже в рамках судового процесу довелося сперечатися з Київською обласною прокуратурою. У позові прокуратури було зазначено, що майно має бути передано не власнику — підприємству «Київ-Дніпровське МППЗТ», а Мінінфраструктури.

«Принциповим було цього не допустити. Ухвалення такого рішення фактично оскаржувало б реформу корпоратизації, а відповідно — ставило під сумнів всі бізнес-процеси підприємства. Зазначу, зараз 100% акцій цього товариства належать державі, а сама організація знаходиться в управлінні Міністерства. Сьогодні можу констатувати: ми захистили право на розвиток приміського пасажирського сполучення в столиці, і він продовжуватиметься», — сказав він.

На сьогодні це один з найуспішніших транспортних проєктів. Ми задумували його для створення єдиного логістичного простору, який охоплює 20 залізничних станцій між Києвом та містами-супутниками.

Офіційно ми запустили Kyiv City Express вже під час повномасштабного вторгнення — 21 березня 2022 року, від запуску човникових рейсів Дарниця — Святошин. Тоді це була чи не єдина гарантована можливість пересування між берегами Києва, можливість дістатися до евакуаційних рейсів на Центральному вокзалі. Загальна кількість перевезених пасажирів з моменту запуску складає майже 4 мільйони людей.

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