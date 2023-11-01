Квартальні показники AutoNation перевершили очікування — Finance.ua
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Квартальні показники AutoNation перевершили очікування

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Квартальні показники AutoNation перевершили очікування
Квартальні показники AutoNation перевершили очікування
Компанія AutoNation повідомила, що її чистий прибуток у липні-вересні 2023-го скоротився на 31%. Водночас обсяг вторгованих коштів збільшився на 3%, виявившись вище за прогнози аналітика компанії Cauvo Capital Ярослава Єгорова. Те саме стосується й скоригованого прибутку.
Чистий прибуток AutoNation досяг $243,7 мільйона, що відповідає $5,54 на одиничний цінний папір. Роком раніше вона отримала $352,6 мільйона чи $6,31 на кожну акцію. Скоригований прибуток фірми склав $5,54 проти торішніх $6.
Обсяг коштів, отриманих AutoNation за квартал, досяг $5,893 мільярда. Роком раніше її виторг становив $6,666 мільярда. Усереднені аналітичні прогнози припускали, що скоригований прибуток на акцію та виторг компанії становитимуть $5,39 і $6,71 мільярда відповідно.
Кількісно продаж машин AutoNation збільшився вперше за 2 роки
Доходи, отримані фірмою від реалізації машин минулого кварталу, зросли на 11% річних, досягнувши $3,2 мільярда. Водночас час виторг AutoNation у сфері старих автомобілів зменшився на 10%, до $2,2 мільярда. Підрозділ, що займається послугами після продажу, наростив виторг на 12%, до $1,2 мільярда. У сфері фінансових послуг приріст становив 2%, до $370 мільйонів.
Загальна кількість машин, проданих AutoNation за минулий квартал, як зазначає аналітик Cauvo Capital Ярослав Єгоров, зросла на 3%, до 123,806 тисяч. Цей показник збільшився вперше за 8 кварталів. Котирування фірми протягом торгової сесії 30 жовтня піднялися на 5,8%.
За матеріалами:
Cauvocapital
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