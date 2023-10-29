Кувейт пустив на свій ринок українську курятину — Finance.ua
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Кувейт пустив на свій ринок українську курятину

Аграрний ринок
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Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у співпраці з МЗС відкрила новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме м’яса птиці та продуктів з нього, до Держави Кувейт.
Відповідна форма міжнародного сертифікату оприлюднена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в рубриці «Міжнародне співробітництво» в розділі «Ветеринарія та безпечність» у підрозділі «Сертифікати на експорт з України», говориться у повідомленні відомства.
«Водночас повідомляємо, що із переліком обов’язкових документів, що мають супроводжувати вантаж під час експорту м’яса птиці та продуктів із м’яса птиці до Держави Кувейт, можна ознайомитись на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі «Вимоги країн світу», — говориться у повідомленні.
Держпродспоживслужба звертає увагу операторів ринку — відповідальність за безпечність харчових продуктів та їх відповідність до вимог країни призначення несе суб'єкт господарювання, а державний нагляд і контроль — у межах функцій та компетенцій служби.
Уточнюється, що першим кроком для здійснення експорту харчових продуктів є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування потужностей.
За матеріалами:
ukragroconsult
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