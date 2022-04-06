Курси та додатки, що стали безкоштовними для українців: освіта, вивчення мов, здоров'я — Finance.ua

Курси та додатки, що стали безкоштовними для українців: освіта, вивчення мов, здоров'я

Вчора 20:15 — Особисті фінанси

Весь світ підтримує Україну у боротьбі за незалежність та свободу. Не виключенням стали і розробники освітніх платформ, стримінгових сервісів та корисних додатків, які подарували українцям можливість безкоштовного доступу до своїх продуктів та послуг, пише в vgorode.ua

Освітні платформи

PROJECTOR. Освітня платформа Projector Humanitarium надала українцям доступ до відеокурсів з філософії, соціології, мистецтвознавства, дизайну та літератури. Щоб отримати безкоштовний доступ, потрібно натиснути «придбати відеокурс», зареєструватися та ввести промокод «0688-5072».

COURSERA. Американський провайдер відкритих онлайн курсів Coursera відкрив для українців безкоштовний доступ до всіх своїх курсів. Більше того, Coursera for Campus тепер є доступною для українських університетів. Понад 5200 курсів, лекцій та 2200 проектів від провідних світових університетів та компаній (Stanford, Google, Meta) можна отримати, залишивши заявку на сайті.

PUSHKA. Перша Українська школа конструювання одягу Pushka відкрила безкоштовний доступ до пакетів «Економ» таких курсів: «Clo3D: Базовий курс», «Конструювання: Повне Занурення» та «Дизайн-Конструювання одягу». Українці можуть отримати доступ до онлайн-курсів Pushka до 15 квітня.

CAMPSTER. Програмування, маркетинг, тайм-менеджмент, копірайтинг, вивчення мов — вибирайте, що вам до душі та опановуйте нові професії онлайн на інтерактивній платформі.

Вивченння іноземних мов.

Duolingo — доступ авторизованим користувачам буде надано автоматично.

Drops — преміум-версія відкрита на рік для українців. Для доступу необхідно зареєструватися на сайті та отримати спеціальний промо-код, який прийде на електронну пошту протягом 48 годин.

Busuu — надає три місяці преміум-доступу для вивчення іноземних мов (доступних — 12). Preply — прибрали комісії з українців та репетиторів. Запустили програму підтримки українців у вивченні іноземних мов, де можна вибрати мову та варіанти вивчення.

До речі, отримати позику до зарплати можна на нашому сайті, скориставшись сервісом підбору кредитів.

Ling App — безкоштовний доступ для українців.

Здоров’я

Teplo.app — безкоштовні консультації із психологом у чаті для українців.

VOS — безкоштовна преміум-підписка та допомога психолога.

Doctor Online, Viveo, еЗдровье та Onlayn-Likar.com — надають безкоштовні консультації для всіх українців.

Mediatopia, Mental Health, BetterMe та DownDog — програми для медитацій та йоги надають українцям безкоштовний доступv

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