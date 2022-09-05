Курс євро до долара впав до рекордного рівня за останні 20 років — Finance.ua

Курс євро до долара впав до рекордного рівня за останні 20 років Вчора 19:32 — Валюта

Курс євро до долара впав до найнижчого рівня за останні 20 років. Вранці 5 вересня 1 євро коштував 99 американських центів.

Аналітики пов’язують падіння євро з непевною ситуацією з російським газом. У п’ятницю, 2 вересня, за день до запланованого поновлення роботи «Північного потоку-1», російський енергетичний гігант «Газпром» повідомив про «безстрокову» зупинку трубопроводу.

Компанія послалася на серйозні несправності однієї з турбін, які можна виправити лише на заводі-виробнику Канади. Водночас інша турбіна, відправлена до Канади з аналогічними несправностями, до росії не повернулася.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) має намір провести засідання, на якому будуть розглянуті нові зміни ключових ставок для стримування інфляції. За словами аналітиків, американські фінансові регулятори вживають аналогічних заходів значно швидше, що сприяє зміцненню долара відносно євро.

УНН За матеріалами:

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