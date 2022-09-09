Курс євро до долара різко зріс, піднявшись вище паритету після рішення ЄЦБ — Finance.ua
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Курс євро до долара різко зріс, піднявшись вище паритету після рішення ЄЦБ

Валюта
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Курс долара різко знизився в п’ятницю, 9 вересня, через те, що підвищення процентної ставки Європейським центральним банком підняло євро. Долар втратив позиції в усіх напрямках, а індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до шести основних валют, впав на 1% до 108,400.
Про це повідомляє Reuters.
Серед лідерів зростання був євро, який підскочив на 1,1% до тритижневого максимуму в 1,01105 долара, на наступний день після того, як ЄЦБ підвищив ключову процентну ставку на безпрецедентні 75 базисних пунктів.
Міністри енергетики Європейського Союзу зустрічаються в п’ятницю, щоб домовитися про те, як захистити громадян від захмарних цін на енергоносії і запобігти краху енергокомпаній, оскільки росія поступово відключила поставки газу в Європу після вторгнення в Україну.
«Це явно історія з різницею в процентних ставках. У нас є прибутковість в Європі, яка продовжує добре підтримуватися після рішення ЄЦБ», — сказав Семі Чаар, головний економіст Lombard Odier.
Ринки оцінюють з імовірністю 87%, що Федеральна резервна система США знову підвищить ставки на 75 базисних пунктів цього місяця.
Валюти, що сприймаються як більш ризиковані, також виграли від підвищення ринкових настроїв до кінця тижня, що відбилося в зростанні на європейських фондових ринках.
Фунт стерлінгів додав 1,2% до 1,16330 долара після невеликого падіння напередодні після смерті королеви Єлизавети. Король Великобританії Чарльз збирається звернутися до нації пізніше в п’ятницю.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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