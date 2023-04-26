Курс на електрифікацію: Honda представить понад 20 нових електрокарів за 4 роки — Finance.ua
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Курс на електрифікацію: Honda представить понад 20 нових електрокарів за 4 роки

Технології&Авто
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Курс на електрифікацію: Honda представить понад 20 нових електрокарів за 4 роки
Курс на електрифікацію: Honda представить понад 20 нових електрокарів за 4 роки
Honda активізує розробку електромобілів. До 2027 року японський автогігант презентує понад 20 нових зелених моделей.
Деталі новинок розкрив в інтерв’ю сайту The Verge прес-секретар американського підрозділу Honda Кріс Мартін.
У 2024 році на ринок вийдуть представлений раніше електрокросовер Honda Prologue, а також його преміальний побратим Acura ZDX. Ці моделі спроектовані спільно з General Motors та побудовані на архітектурі GM Ultium.
Всі наступні електромобілі Honda будуть використовувати свою платформу e:Architecture. Її посилено розробляють, і для цього нещодавно вдвічі збільшили штат команди конструкторів. Центром виробництва електрокарів стане завод в американському штаті Огайо, там же разом із LG випускатимуть і акумуляторні батареї.
Саме там випускатимуть великий семимісний електрокросовер Honda для глобального ринку. Його презентують у 2025 році. Також має з’явитися спортивна модель (вона стане наступником Honda/Acura NSX) та електричний флагман.
На японському ринку в 2024 році дебютує електричний фургон Honda N-Van EV, а через рік з’явиться мініатюрний міський електрокар Honda N-One. У 2026 році представлять ще два компактні електромобілі, один з яких буде кросовером.
За матеріалами:
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