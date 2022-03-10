Курс гривні в Польщі: скільки грошей списують із банківських карток українців — Finance.ua

Курс гривні в Польщі: скільки грошей списують із банківських карток українців

Під час розрахунку українською банківською карткою у польських крамницях валюта конвертується згідно з курсом банку, який видав вам цю пластикову карту. За попередніми даними, додаткових комісій не передбачено.

Про це інформує Мінфін.

Українські банки пропонують досить вигідний курс, на відміну від тих обмінників, що розміщені поблизу польського кордону. За інформацією Мінфіну, курс злотого на продаж сягав там 12 грн.

Як повідомила українська біженка, яка евакуювалася до Польщі з мінімальним запасом готівки, 8 березня під час розрахунку гривневою карткою «Універсальна» платіжної системи MasterCard у неї списали гривню за курсом 6,5 грн/злотий. Додаткових комісій не зафіксовано.

курс злотого (купівля/продаж) такий: Станом на 10 березня, за даними Finance.ua,

ПриватБанк — 6,62/6,92 грн;

ПУМБ — 7/8 грн;

Ощадбанк — купівля 7,29 грн;

Monobank — купівля 6,97 грн.

Зауважимо, що, купуючи товари, варто звертати увагу на валюту, якою вам пропонують розрахуватися: євро чи злоті. Щоб не було подвійної конвертації, вибирайте національну валюту Польщі.

Польські обмінники відмовляються від української гривні

Українські переселенці, які через війну змушені були виїхати до Польщі, зіштовхнулися з проблемою обміну валют — деякі обмінні пункти відмовляються приймати гривні.

З одного боку, багато біженців хочуть обміняти свої заощадження в національній валюті, а з іншого — її немає кому купувати, немає тих, хто взяв би на себе надлишок гривні (наприклад, туристів).

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