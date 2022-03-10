Курс гривні в Польщі: скільки грошей списують із банківських карток українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Курс гривні в Польщі: скільки грошей списують із банківських карток українців

10.03.2022, 16:23Валюта
10808
Під час розрахунку українською банківською карткою у польських крамницях валюта конвертується згідно з курсом банку, який видав вам цю пластикову карту. За попередніми даними, додаткових комісій не передбачено.
Про це інформує Мінфін.
Українські банки пропонують досить вигідний курс, на відміну від тих обмінників, що розміщені поблизу польського кордону. За інформацією Мінфіну, курс злотого на продаж сягав там 12 грн.
Як повідомила українська біженка, яка евакуювалася до Польщі з мінімальним запасом готівки, 8 березня під час розрахунку гривневою карткою «Універсальна» платіжної системи MasterCard у неї списали гривню за курсом 6,5 грн/злотий. Додаткових комісій не зафіксовано.
Станом на 10 березня, за даними Finance.ua, курс злотого (купівля/продаж) такий:
  • ПриватБанк — 6,62/6,92 грн;
  • ПУМБ — 7/8 грн;
  • Ощадбанк — купівля 7,29 грн;
  • Monobank — купівля 6,97 грн.
Зауважимо, що, купуючи товари, варто звертати увагу на валюту, якою вам пропонують розрахуватися: євро чи злоті. Щоб не було подвійної конвертації, вибирайте національну валюту Польщі.

Польські обмінники відмовляються від української гривні

Українські переселенці, які через війну змушені були виїхати до Польщі, зіштовхнулися з проблемою обміну валют — деякі обмінні пункти відмовляються приймати гривні.
З одного боку, багато біженців хочуть обміняти свої заощадження в національній валюті, а з іншого — її немає кому купувати, немає тих, хто взяв би на себе надлишок гривні (наприклад, туристів).

Які країни приймають біженців з України

За матеріалами: Мінфін.com.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.