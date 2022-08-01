Курс долара до світових валют впав до мінімуму за місяць: що стало причиною — Finance.ua
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Курс долара до світових валют впав до мінімуму за місяць: що стало причиною

Валюта
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Курс долара до світових валют впав до мінімуму за місяць: що стало причиною
Курс долара до світових валют впав до мінімуму за місяць: що стало причиною
Курс Долар США до кошика основних світових валют 1 серпня впав до найнижчого рівня з початку липня. Інвестори очікують, що агресивна грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи приведе економіку до рецесії.
Про це повідомляє Reuters.
Індекс долара по відношенню до його конкурентів ослаб на 0,3% до 105,61, оскільки трейдери скорочують свої довгі доларові позиції.
У зв’язку з тим, що традиційні ринкові показники рецесії, такі як спреди кривої прибутковості, в цьому році знаходяться поблизу найнижчих рівнів, гравці в останні дні збільшили ставки на те, що процентні ставки в США досягнуть свого піку до кінця 2022 року.
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Як зазначив Марк Оствальд, головний економіст ADM Investor Services, ринки все більш впевнено вважають, що центральним банкам доведеться відмовитися від своїх цілей щодо інфляції через ризики рецесії, що насуваються.
Курс євро майже не змінився на рівні 1,0235 долара і знаходиться біля свого діапазону за останні півтора тижні.

Довідка Finance.ua:

  • курс долара до кошика основних валют у четвер, 28 липня, впав до тритижневого мінімуму. Це відбулося після підвищення ставки ФРС США на 0,75 п.п. до 2,25−2,50% і коментарів, які за цим послідували;
  • голова ФРС Джером Пауелл на своїй прес-конференції в середу висловився про стримування інфляції досить жорстко, але відмовився від прогнозу розміру наступного підвищення ставок і зазначив, що «в якийсь момент» було б доречно сповільнитися.

Різниця в одну соту: чому євро та долар майже зрівнялися

За матеріалами:
РБК-Україна
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