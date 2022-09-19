Курс біткоїна оновив червневий мінімум: експерти говорять про падіння взимку — Finance.ua
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Курс біткоїна оновив червневий мінімум: експерти говорять про падіння взимку

Фінтех і Картки
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Найдорожча криптовалюта у світі — біткоїн — продовжує доводити свою непередбачуваність і нестабільність. Тиждень тому ми писали, що монета піднялася вище $22 000, а вже сьогодні вона оновила мінімум з середини червня, опустившись нижче $18,5 тис.
За даними CoinMarketCap, за минулий тиждень вартість криптовалюти подешевшала більш ніж на 16%, і на 7,7% — за останні 24 години. Станом на 11:00 за Києвом біткоїн торгується на рівні в $18,4 тис.
У негативному ключі рухаються й інші монети, а особливо тривожно виглядають дані по Ethereum. Минулого тижня відбувся перехід «ефіру» на PoS і відмова від майнінгу на відеокартах, і здавалося, що ринок очікує масштабне зростання курсу «ефіру», але щось пішло не так. Другий найдорожчий криптоактив просів на 25% за тиждень і впав нижче позначки $1300.
Серед десяти криптовалют з найбільшою ринковою капіталізацією, окрім біткоїна й ефіру, найбільше «просіла» Cardano, яка втратила 10,8%; XRP Ripple — 10%, Solana — 8% і BNB — 6,6%.
За матеріалами:
УНІАН
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