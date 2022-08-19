Купити ОВДП можна буде в декілька кліків через "Дію" – ОП — Finance.ua

Купити ОВДП можна буде в декілька кліків через "Дію" – ОП
Купувати облігації внутрішньої державної позики незабаром можна буде через застосунок «Дія».
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, передає «Дзеркало тижня».
Таким чином громадяни матимуть можливість допомогти країні з фінансуванням дефіциту державного бюджету.
«Ми запропонуємо цифровий продукт, де через „Дію“, в кілька кліків, кожен громадянин України зможе купити військові облігації. Купівля займе не більше ніж 1,5 хвилини», — сказав Шурма.
За словами чиновника, питання легкої і швидкої купівлі ОВДП вирішиться вже найближчими тижнями.
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Він переконаний, що держоблігації зацікавлять населення, оскільки мають вищу ставку, ніж депозити в комерційних банках. Також вищою є надійність.
В Кабміні вважають, що потенційно всі понад 400 млрд грн, які населення наразі тримає на рахунках у банках, є джерелом вкладень в ОВДП.
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