Купити ОВДП можна буде в декілька кліків через "Дію" – ОП — Finance.ua
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Купити ОВДП можна буде в декілька кліків через "Дію" – ОП

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Купувати облігації внутрішньої державної позики незабаром можна буде через застосунок «Дія».
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, передає «Дзеркало тижня».
Таким чином громадяни матимуть можливість допомогти країні з фінансуванням дефіциту державного бюджету.
«Ми запропонуємо цифровий продукт, де через „Дію“, в кілька кліків, кожен громадянин України зможе купити військові облігації. Купівля займе не більше ніж 1,5 хвилини», — сказав Шурма.
За словами чиновника, питання легкої і швидкої купівлі ОВДП вирішиться вже найближчими тижнями.

Мстислав Банік: Дія — один з найбезпечніших застосунків у світі

Він переконаний, що держоблігації зацікавлять населення, оскільки мають вищу ставку, ніж депозити в комерційних банках. Також вищою є надійність.
В Кабміні вважають, що потенційно всі понад 400 млрд грн, які населення наразі тримає на рахунках у банках, є джерелом вкладень в ОВДП.

Як працює Дія.Підпис, і для чого він потрібний

За матеріалами:
Економічна Правда
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