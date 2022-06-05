Купівля електрокара: на що звернути увагу насамперед — Finance.ua

Купівля електрокара: на що звернути увагу насамперед

Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Купівля електрокара: на що звернути увагу насамперед

Експерти ОLX розповіли , що варто врахувати під час пошуку вживаного екологічного транспорту.

Запасу ходу та стан батареї

«Запас ходу — це відстань, на яку авто може пересуватися з одним повним зарядом акумулятора. Що більший запас — то надійніша машина для тривалих поїздок. Варто враховувати, що, найімовірніше, він буде на 10-15% меншим, ніж заявляє виробник. Наприклад, запас ходу неабияк скорочується в холодну погоду, коли ви користуєтеся нагріванням», — зазначають експерти.

Для вживаного автомобіля головне — це стан батареї. Що краще вона збереглася, то більший запас ходу залишиться.

Як перевірити стан батареї

Знаючи паспортний запас ходу моделі, спробуйте розібратися, який пробіг обіцяє борткомп’ютер у разі повного заряджання і наскільки він відрізняється від заявленого автовиробником. Цей спосіб доволі грубий і допоможе виявити тільки велике старіння батареї.

У деяких моделях стан батареї показується на панелі приладів. Наприклад, певні автомобілі мають індикатор у формі 20 «паличок». Одна згасла «паличка» означає падіння місткості акумулятора приблизно на 16%, кожна наступна — на 6,5%.

Але найкраще — скористатися спеціальними комп’ютерними програмами. Вони показують не тільки залишковий ресурс батареї, а й можуть охарактеризувати стан кожної з її комірок, скільки циклів заряд-розряд вона пережила, як часто її заряджали від надпотужної станції за допомогою прискореного циклу.

Що ще перевірити

Під час купівлі не забудьте оцінити і ходову частину, і трансмісію, і гальма, і кермові, й інші системи.

До речі, стан салону може показувати не лише охайність минулого власника. Якщо салон доволі зношений, а пробіг стоїть мінімальний — це дзвіночок, щоб замислитися про чесність продавця.

Довідка Finance.ua:

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