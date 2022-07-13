Кулеба назвав топ-10 бажаних для українських експортерів іноземних ринків — Finance.ua
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Кулеба назвав топ-10 бажаних для українських експортерів іноземних ринків

Казна та Політика
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Кулеба назвав топ-10 бажаних для українських експортерів іноземних ринків
Кулеба назвав топ-10 бажаних для українських експортерів іноземних ринків
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав Топ-10 найбільш бажаних для українських експортерів іноземних ринків, серед яких є європейські країни та США і Канада.
Про це Кулеба сказав на онлайн-брифінгу в середу.
Глава української дипломатії поінформував, що МЗС після запуску цифрової платформи NAZOVNІ отримало 357 запитів від 93 відчизняних компаній на пошук партнерів за кордоном і вирішення проблемних питань, з них 319 запитів після 24 лютого.
«На основі цих запитів маємо Топ-10 найбільш бажаних для українських експортерів іноземних ринків. Це Німеччина, США, Польща, Франція, Туреччина, Австрія, Румунія, Канада, Чехія та Іспанія», — зазначив Кулеба.
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Він додав, що найпопулярнішими експортними позиціями є агропродукція, алкогольні та безалкогольні напої, косметичні засоби на натуральних продуктах, сувенірна продукція, технології машинобудування, декор і предмети інтер’єру.
Очільник МЗС також поінформував, що українські дипломати домовилися про можливість участі вітчизняних експортерів у 33 міжнародних виставках на безоплатній основі.
Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наприкінці травня завершило підключення всіх посольств до нової цифрової платформи МЗС України NAZOVNI, яка створює нові можливості для українських експортерів.
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NAZOVNI — це сервіс глобалізації українського бізнесу, створений для просування товарів і послуг за кордоном за сприяння українських дипломатичних установ.
Компаніям, які зареєструвалися в системі та залишили заявки, МЗС України допоможе знайти потенційних партнерів, отримати консультацію щодо особливостей роботи в конкретній країні, взяти участь у виставках і бізнес-місіях за кордоном.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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