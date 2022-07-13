Кулеба назвав топ-10 бажаних для українських експортерів іноземних ринків — Finance.ua

Кулеба назвав топ-10 бажаних для українських експортерів іноземних ринків Вчора 16:39 — Казна та Політика

Кулеба назвав топ-10 бажаних для українських експортерів іноземних ринків

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав Топ-10 найбільш бажаних для українських експортерів іноземних ринків, серед яких є європейські країни та США і Канада.

Про це Кулеба сказав на онлайн-брифінгу в середу.

Глава української дипломатії поінформував, що МЗС після запуску цифрової платформи NAZOVNІ отримало 357 запитів від 93 відчизняних компаній на пошук партнерів за кордоном і вирішення проблемних питань, з них 319 запитів після 24 лютого.

«На основі цих запитів маємо Топ-10 найбільш бажаних для українських експортерів іноземних ринків. Це Німеччина, США, Польща, Франція, Туреччина, Австрія, Румунія, Канада, Чехія та Іспанія», — зазначив Кулеба.

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Він додав, що найпопулярнішими експортними позиціями є агропродукція, алкогольні та безалкогольні напої, косметичні засоби на натуральних продуктах, сувенірна продукція, технології машинобудування, декор і предмети інтер’єру.

Очільник МЗС також поінформував, що українські дипломати домовилися про можливість участі вітчизняних експортерів у 33 міжнародних виставках на безоплатній основі.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наприкінці травня завершило підключення всіх посольств до нової цифрової платформи МЗС України NAZOVNI, яка створює нові можливості для українських експортерів.

NAZOVNI — це сервіс глобалізації українського бізнесу, створений для просування товарів і послуг за кордоном за сприяння українських дипломатичних установ.

Компаніям, які зареєструвалися в системі та залишили заявки, МЗС України допоможе знайти потенційних партнерів, отримати консультацію щодо особливостей роботи в конкретній країні, взяти участь у виставках і бізнес-місіях за кордоном.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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