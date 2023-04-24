Культовий спорткар Honda 2000-х отримав сучасну 306-сильну версію (фото) — Finance.ua
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Культовий спорткар Honda 2000-х отримав сучасну 306-сильну версію (фото)

Технології&Авто
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Культовий спорткар Honda 2000-х отримав сучасну 306-сильну версію (фото)
Культовий спорткар Honda 2000-х отримав сучасну 306-сильну версію (фото)
Тюнінг-ательє Evasive Motorsports представило незвичайний рестомод спорткара Honda S2000 із 306-сильним двигуном. Про це повідомили на сайті Motor1.
Honda S2000 випускалася з 1999 до 2009 року. Спорткар з відкритим верхом завоював величезну популярність завдяки відточеній керованості та потужному атмосферному двигуну.
Проект Honda S2000R є даниною поваги до оригінального спорткара. Тюнери вирішили уявити, який вигляд мав би заряджений варіант Type R, який так і не надійшов у виробництво.
Зовні тюнінг-проєкт відрізняється від стандартного авто новим кузовним обважуванням та дисками від Honda Civic Type R. Ззаду встановили великий спойлер.
Культовий спорткар Honda 2000-х отримав сучасну 306-сильну версію (фото)
Стандартний двигун F20 замінили на 2-літровий двигун K20 з турбонаддувом від Civic Type R в кузові EP3. Його оснастили новим впускним колектором від Evasive, модернізованою вихлопною системою, випускним колектором Mugen із вуглецевого волокна та системою управління MoTec M140. У результаті вдалося отримати потужність 306 к.с.
Культовий спорткар Honda 2000-х отримав сучасну 306-сильну версію (фото)
Для тих, кому замало базової потужності, Evasive Motorsports пропонують пакет доробок, що підвищують віддачу до 600 к.с. Вони доступні за доплату.
Разом із двигуном працює оригінальна шестиступінчаста механічна коробка від S2000. Модернізований диференціал підвищеного тертя допомагає впоратися із великою потужністю.
Культовий спорткар Honda 2000-х отримав сучасну 306-сильну версію (фото)
В інтер’єрі встановили два ковшеподібні сидіння. Оригінальну панель приладів замінили на цифрову.
Покупці можуть придбати Honda S2000R «під ключ» або надати власний автомобіль для модернізації. Вартість проєкту буде оголошено пізніше.
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