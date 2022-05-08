Куди виїжджають українці через війну і які товари купують найчастіше (інфографіка) — Finance.ua

Куди виїжджають українці через війну і які товари купують найчастіше (інфографіка)

Вчора 08:43 — Особисті фінанси

У квітні 68% українців залишилися на своєму постійному місці проживання.

Про це свідчить опитування, проведене Gradus Research.

Серед тих, хто змінив своє постійне місце проживання більшість переїжджали в межах України:

більше половини (57%) переїхали в населений пункт в межах іншої області України;

17% — в населений пункт в межах області постійного проживання;

20% виїхали за межі України.

При цьому, згідно з опитуванням, станом на кінець квітня 4% тих, хто покинув домівку, вже повернулися.

Більшість українців, які через війну виїхали за кордон, мають намір повернутися за першої ж можливості (77%). Ще 13% серед таких заявили, що планують залишитися жити за кордоном.

Що купують під час війни?

ТОП-10 найпопулярніших категорій покупки під час війни:

продукти харчування (58%);

ліки (33%);

одяг і взуття (30%);

засоби гігієни (29%);

побутова хімія (17%);

товари для домашніх тварин (17%);

товари для дітей (14%);

будівельні матеріали (8%);



дрібна побутова техніка (6%);



косметика та парфумерія, ґаджети, комп’ютери та аксесуари, товари для дозвілля (по 5%).



Чим керуються, коли обирають товари? 63% заявили, що вони взагалі не звертають увагу на бренди. 15% опитаних купують рівною мірою як товари нових, так і звичних для себе брендів. А 5% продовжують купувати товари своїх улюблених брендів.

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