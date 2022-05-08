Куди виїжджають українці через війну і які товари купують найчастіше (інфографіка) — Finance.ua
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Куди виїжджають українці через війну і які товари купують найчастіше (інфографіка)

Вчора 08:43Особисті фінанси
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У квітні 68% українців залишилися на своєму постійному місці проживання.
Про це свідчить опитування, проведене Gradus Research.
Серед тих, хто змінив своє постійне місце проживання більшість переїжджали в межах України:
  • більше половини (57%) переїхали в населений пункт в межах іншої області України;
  • 17% — в населений пункт в межах області постійного проживання;
  • 20% виїхали за межі України.
При цьому, згідно з опитуванням, станом на кінець квітня 4% тих, хто покинув домівку, вже повернулися.
Куди виїжджають українці через війну і які товари купують найчастіше (інфографіка)
Більшість українців, які через війну виїхали за кордон, мають намір повернутися за першої ж можливості (77%). Ще 13% серед таких заявили, що планують залишитися жити за кордоном.

Що купують під час війни?

ТОП-10 найпопулярніших категорій покупки під час війни:
  • продукти харчування (58%);
  • ліки (33%);
  • одяг і взуття (30%);
  • засоби гігієни (29%);
  • побутова хімія (17%);
  • товари для домашніх тварин (17%);
  • товари для дітей (14%);
  • будівельні матеріали (8%);
  • дрібна побутова техніка (6%);
  • косметика та парфумерія, ґаджети, комп’ютери та аксесуари, товари для дозвілля (по 5%).
Чим керуються, коли обирають товари? 63% заявили, що вони взагалі не звертають увагу на бренди. 15% опитаних купують рівною мірою як товари нових, так і звичних для себе брендів. А 5% продовжують купувати товари своїх улюблених брендів.
Куди виїжджають українці через війну і які товари купують найчастіше (інфографіка)
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Finance.ua
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