Куди виїжджають українці через війну і які товари купують найчастіше (інфографіка) — Finance.ua

У квітні 68% українців залишилися на своєму постійному місці проживання.
Про це свідчить опитування, проведене Gradus Research.
Серед тих, хто змінив своє постійне місце проживання більшість переїжджали в межах України:
більше половини (57%) переїхали в населений пункт в межах іншої області України;
17% — в населений пункт в межах області постійного проживання;
20% виїхали за межі України.
При цьому, згідно з опитуванням, станом на кінець квітня 4% тих, хто покинув домівку, вже повернулися.
Більшість українців, які через війну виїхали за кордон, мають намір повернутися за першої ж можливості (77%). Ще 13% серед таких заявили, що планують залишитися жити за кордоном.
Що купують під час війни?
ТОП-10 найпопулярніших категорій покупки під час війни:
продукти харчування (58%);
ліки (33%);
одяг і взуття (30%);
засоби гігієни (29%);
побутова хімія (17%);
товари для домашніх тварин (17%);
товари для дітей (14%);
будівельні матеріали (8%);
дрібна побутова техніка (6%);
косметика та парфумерія, ґаджети, комп’ютери та аксесуари, товари для дозвілля
(по 5%).
Чим керуються, коли обирають товари? 63% заявили, що вони взагалі не звертають увагу на бренди. 15% опитаних купують рівною мірою як товари нових, так і звичних для себе брендів. А 5% продовжують купувати товари своїх улюблених брендів.
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