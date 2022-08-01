Криптовалюти й світ навколо: ямайська національна крипта, МВФ та падіння BTC — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: ямайська національна крипта, МВФ та падіння BTC Вчора 14:30 — Фінтех і Картки

Криптовалюти й світ навколо: ямайська національна крипта, МВФ та падіння BTC

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 25 до 31 липня 2022:

Створення ямайської національної криптовалюти. Минулого тижня Центральний банк Ямайки Минулого тижня Центральний банк Ямайки оголосив про початок продажу власної цифрової валюти країни Jam-Dex (Jamaica Digital Exchange). Тепер державною криптою жителі країни можуть оплачувати товари та послуги у понад 2300 продавців.

Ви можете запитати: «Нащо їм це взагалі?». У владі країни кажуть, що пішли на такий крок для підтримки економіки країни, створивши альтернативу фіатній готівці.

І ось що найцікавіше у цій історії: Ямайка стала першою країною у світі, яка легалізувала CBDC на законному рівні. Так, вже 10 країн запустили CBDC: серед них острівні держави Карибського басейну та один представник Африки (Нігерія). Однак, крім Ямайки, у жодній з цих країн CBDC поки не використовується як офіційний платіжний засіб.

У Британії криптовалюту можуть визнати видом власності. Юридична комісія Великобританії Юридична комісія Великобританії закликає країну визнати NFT та цифрові валюти новим видом власності. Навіщо це? Фахівці стверджують, що визнання криптовалют новим видом власності значно полегшить захист інвесторів.

Цікаво, що комісія виступає проти того, щоб криптовалюти використовувалися в якості засобу оплати товарів та послуг. Втім, представники комісії підтримують їх використання для зберігання капіталу та трейдингу.

МВФ не злякався падіння BTC. У Міжнародному валютному фонді У Міжнародному валютному фонді кажуть , що шалені розпродажі на крипторинку майже не мали наслідків для глобальної фінансової системи.

Так, аналітики називають другий квартал 2022 найгіршим для Bitcoin за 11 років. Однак у МВФ радять не панікувати, оскільки попри збої роботи алгоритмічних стейблкойнів та «великі втрати учасників індустрії», на фінансову систему це повпливало «в обмеженому масштабі».

Голлівудський продюсер і криптопіраміда — що між ними спільного? Ви могли б подумати, що бідолашний продюсер став жертвою аферистів, але все зовсім навпаки.

Голлівудський продюсер Раян Фелтон ще у 2017 році палко рекламував ICO (первинне інвестування у токени) для потокового сервісу FLiK. У своїх роликах та інтерв’ю продюсер обіцяв, що нова платформа стане «вбивцею Netflix», і вигадував ще безліч інших фейків, аби залучити інвесторів. Однак після завершення раунду ICO продюсер зливає свої 40 мільйонів монет, після чого вартість токена різко падає, інвестори виявляються у збитку, а проєкт закривається

На той час далекоглядний Фелтон вже встиг витратити прибуток від продажу токенів (близько $2,4 млн) — чолов’яга купив за них особняк за $1,5 млн, Ferrari та діаманти. Як результат — «винний» за 24 статтями.

Криптобудинок, що майнитиме Bitcoin — is this just fantasy? Компанія Newlink Capital Компанія Newlink Capital представила проєкт нового житлового комплексу в Буенос-Айресі Next Pampa 2.0. І хоч на перший погляд це звичайнісінький собі ЖК, є в ньому декілька особливостей — будинок дозволить майнити криптовалюту та заощаджувати.

Ідея полягає в тому, що в підвалі будинку буде знаходитись ферма майнінгу Bitcoin, метою якої є отримання доходу для покриття витрат на утримання самої будівлі. Тож майбутні жителі, за словами керівників компанії, не лише не платитимуть комуналку, а й ще й отримуватимуть прибуток від роботи майнінгу BTC. Звучить дуже футуристично, чи не так?

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