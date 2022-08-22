Криптовалюти й світ навколо: регулятор крипти в ЄС, бензин та пончики за "крипту" — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: регулятор крипти в ЄС, бензин та пончики за "крипту" Вчора 14:30 — Фінтех і Картки

Криптовалюти й світ навколо: регулятор крипти в ЄС, бензин та пончики за "крипту"

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 15 до 21 серпня 2022:

Плюс мільярд за 30 днів. Власнику найбільшого криптогаманця у мережі Ethereum Власнику найбільшого криптогаманця у мережі Ethereum вдалося заробити майже $1 мільярд за останні 30 днів — все завдяки зростанню вартості цифрових активів. Простіше кажучи, чолов’яга купив крипту під час падіння ринку, очікуючи на прибуток у перспективі. Так і сталося.

Баланс ефіріум-кита, відомого під псевдонімом Наруто, збільшився на 50%: ще станом на 15 липня статки Наруто налічували $1,98 мільярда, а вже 17 серпня — близько $2,96 мільярда.

Мінус мільярд через падіння ринку. Якщо пану Наруто вдалося заробити на підйомі ринку, то абсолютно інша доля чекала на три найбільші публічні компанії з видобутку Bitcoin у США: за II квартал 2022 року вони Якщо пану Наруто вдалося заробити на підйомі ринку, то абсолютно інша доля чекала на три найбільші публічні компанії з видобутку Bitcoin у США: за II квартал 2022 року вони сумарно втратили понад $1 млрд через зниження цін на крипту.

Йдеться про такі суми чистих збитків:

Core Scientific — $862 млн;

Riot Blockchain — $366 млн;

Marathon Digital Holding — $192 млн.

Як повідомляє Bloomberg, майнерам довелося продати основну частину запасів BTC, аби погасити операційні витрати.

Ліміти на купівлю крипти. Канадський регулятор Канадський регулятор запровадив нові правила для роздрібних покупців криптовалюти. Тепер вони можуть придбати цифрові активи на суму, що не перевищує 30 тис. канадських доларів на рік. Однак ці обмеження стосуються всіх криптовалют, крім Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash.

Влада пояснює це тим, що криптоіндустрія зростає швидкими темпами, і потрібно захищати інтереси недосвідчених споживачів.

Єдиний регулятор в ЄС. У Євросоюзі У Євросоюзі створять єдиний регулювальний орган для регулювання криптовалютного ринку — йому доручать прямий нагляд за криптобізнесом.

«Орган на рівні ЄС отримає повноваження прямого нагляду за певними фінансовими установами та непрямого нагляду/координації інших подібних організацій. Також він виконуватиме сполучну роль у регулюванні нефінансового сектору», — пояснили у виданні The Block.

Експерти кажуть, що поява наднаціонального органу стане великим кроком уперед для ЄС, однак його впровадження та комплектування штату може затягнутися на роки.

Бензин і пончики за криптовалюту. Ну і наостанок — цікава і досить лайтова новина. Австралійським водіям більше не потрібно шукати готівку чи картку для оплати бензину та улюблених національних пончиків Krispy Kreme. Адже тепер на понад 150 станціях АЗС OTR (On The Run) Ну і наостанок — цікава і досить лайтова новина. Австралійським водіям більше не потрібно шукати готівку чи картку для оплати бензину та улюблених національних пончиків Krispy Kreme. Адже тепер на понад 150 станціях АЗС OTR (On The Run) прийматимуться криптовалютні платежі.

Працюватиме все досить просто: станції обслуговування дозволять користувачам біржі Crypto.com просканувати QR-код на платіжному терміналі, який зв’яжуться з їхнім біржовим гаманцем. Після того, як користувач обере тип криптовалюти, яку він захоче використати, платіж миттєво перерахується продавцю в австралійських доларах.

До слова, Австралія не пасе задніх із криптовалютами. Так, за дослідженням Roy Morgan, станом на середину 2022 року понад 1 мільйон австралійців володіє принаймні одним типом криптовалюти із середньою вартістю у $20 тис.

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