Криптовалюти й світ навколо: пілотний запуск цифрової рупії, історія Маска та Dogecoin триває — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: пілотний запуск цифрової рупії, історія Маска та Dogecoin триває Вчора 14:34 — Фінтех і Картки

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 31 жовтня до 6 листопада 2022:

Рейтинг країн з найбільшим впровадженням крипти. Згідно з висновками аналітичної платформи децентралізованих додатків (dApp) DappRadar, Україна, Індонезія та держава-окупант росія Згідно з висновками аналітичної платформи децентралізованих додатків (dApp) DappRadar, Україна, Індонезія та держава-окупант росія стали країнами з найбільшим впровадженням криптовалют.

Сполучені Штати зберегли свій статус найбільшого криптовалютного ринку, а Індія витіснила країну-терориста рф, тож загарбник посів у топі четверте місце. Україна ж за 3 квартал 2022 року стала лояльнішою до крипти на 143,17%.

Пілотний запуск цифрової рупії. Резервний банк Індії (RBI) Резервний банк Індії (RBI) запустить пілотний проєкт цифрової рупії, яка підтримується центральним банком. Для участі в пілотному запуску вже визначили дев’ять банків.

Як кажуть у RBI, цифрова рупія не відрізняється від банкнот, але є простішою і дешевшою у використанні. Також у центробанку наголошують, що лякатися цього нововведення не варто — цифрова валюта покликана доповнити, а не замінити наявні форми грошей.

«Навар» хакерів у жовтні. Аналітики компанії Peckshield Аналітики компанії Peckshield заявили , що лише за жовтень хакери скористалися 44 вразливостями в щонайменше 53 протоколах. Зловмисникам вдалося вивести цифрові активи на суму понад $657 млн.

За даними експертів, від початку року загальний збиток від атак хакерів на криптовалютні проєкти склав близько $3 млрд. Для порівняння, це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Маск знову підтримав мем-токен DOGE. Минулого тижня голова Tesla і SpaceX Ілон Маск Минулого тижня голова Tesla і SpaceX Ілон Маск поділився у своєму Twitter фото собаки породи шіба-іну (shiba-inu) у футболці із зображенням логотипу соціальної мережі. На реакцію довго чекати не довелося — усього за кілька годин курс мем-токена Dogecoin (DOGE) зріс на 29%.

Однак і тут шахраї захотіли нажитися: на хвилі зростання токену з’явилося близько 169 фейкових монет, що наслідують мем-криптовалюту Dogecoin. Цифрові активи у різних каламбурних варіаціях зводилися до назв LittleHotDoge або DoggyDoge.

За даними PeckShield, ціна приблизно 67 токенів вже впала на понад 90%, а вартість 45 активів знизилась практично до нуля. Крім того, 42 фейкові криптовалюти зі списку були створені хакерами для крадіжки коштів.

Зростання капіталізації ринку крипти. Колишній топ-менеджер Goldman Sachs та макроінвестор Рауль Пал Колишній топ-менеджер Goldman Sachs та макроінвестор Рауль Пал допустив зростання капіталізації ринку цифрових активів аж до $300 трлн у найближчі 10–15 років. Він упевнений, що ринкова капіталізація криптовалют злетить відразу після закінчення макроекономічних потрясінь.

За його словами, капіталізація практично всіх фінансових ринків складає від $200 трлн до $300 трлн. Тож Пал вважає, що в майбутньому криптовалюти також зможуть досягти цього рівня в рамках «найшвидшого і наймасштабнішого зростання» в історії.

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