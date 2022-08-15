Криптовалюти й світ навколо: пенсійний фонд та криптокредитування, бичача фаза Bitcoin, найдешевший майнінг — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: пенсійний фонд та криптокредитування, бичача фаза Bitcoin, найдешевший майнінг Вчора 14:30 — Фінтех і Картки

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 8 до 14 серпня 2022:

Bitcoin вступає в бичачу фазу — експерт. «Биток» найближчим часом «Биток» найближчим часом вступить у нову бичачу фазу. Таку думку висловив стартег Bloomberg Майк МакГлоун.

На думку аналітика, Bitcoin в середині літа опинився на дні. Зараз цифровий актив торгується майже на 66,4% нижче за свій історичний максимум, зафіксований 10 листопада минулого року.

Однак стратег каже, що тренд зміниться після того, як фаза накопичення набуде агресивного характеру.

До слова, Майк МакГлоун відомий тим, що влітку 2020 спрогнозував повторення знаменитого бичачого забігу Bitcoin 2017 року. Аналітик мав рацію, і в грудні того ж року монета «взлетіла» вище $20 тис.

Ще один прогноз на $770 тис. Криптоаналітик, ведучий YouTube-каналу InvestAnswers, розповів, яка подія на крипторинку Криптоаналітик, ведучий YouTube-каналу InvestAnswers, розповів, яка подія на крипторинку може підштовхнути ціну Bitcoin до $773 000. За його словами це партнерство криптобіржі Coinbase та управителя активами BlackRock.

За його словами, якщо BlackRock інвестує 0,5% своїх активів у BTC з мультиплікатором 21x, ринкова капіталізація зросте на $1,05 трлн доларів. Це додасть $75 тис. до ціни Bitcoin, збільшивши її до $99 тис. Проте експерт вважає, що найближчим часом такий розвиток подій є малоймовірним.

Американський пенсійний фонд інвестуватиме у криптокредитування. За таку ініціативу взявся фонд Fairfax County Retirement Systems у штаті Вірджинія. Там За таку ініціативу взявся фонд Fairfax County Retirement Systems у штаті Вірджинія. Там планують інвестувати близько 70 млн «зелених» у проєкти з фармінгу криптоактивів, щоб підвищити дохідність компанії.

Зазначимо, що організація і до цього інвестувала в криптовалюту. За словами інвестдиректора FCRS, навіть з урахуванням падіння на 50% дохідність портфеля цифрових активів фонду становила 350%.

Найбільш зацікавлена у крипті країна. Аналітика Google Trends Аналітика Google Trends свідчить , що жителі Нігерії найчастіше гуглять про криптовалюту — саме ця країна очолила рейтинг світового пошуку інформації в інтернеті про цей цифровий актив.

Статистика показує, що нігерійці найбільше шукали відповіді на запити «криптовалюта», «інвестувати в криптовалюту» та «купити криптовалюту». І це попри те, що інтенсивність пошуку за словом «інвестиції в криптовалюту» знизилася в усьому світі, особливо після квітневого краху крипторинку.

Причина такої зацікавленості населення Нігерії у крипті — низький рівень фінансових послуг у країні.

Де найдешевше майнити? Використовуючи інформацію про вартість електроенергії у світі, аналітики із США Використовуючи інформацію про вартість електроенергії у світі, аналітики із США оцінили , скільки коштуватиме видобуток 1 ВТС у різних країнах. Згідно з даними, отриманими з дослідження, для майнінгу 1 Bitcoin необхідно 1449 кіловат-годин (кВт-год) енергії.

Як з’ясувалось, найдешевшою країною для майнінгу Bitcoin є Кувейт — вартість видобутку 1 ВТС становить $1393. Відповідно, зараз майнери можуть отримати прибуток у розмірі $21 533.

А ось найдорожчою для майнінгу BTC виявилася Венесуела — там видобуток 1 ВТС обійдеться у $246 530! Цікаво, що навіть попри таку «ціну», у цій країні фіксують значний попит на видобуток крипти.

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