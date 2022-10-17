Криптовалюти і світ навколо: Visa і Mastercard працюють над криптотранзакціями, а США почали розслідування щодо найвідомішої колекції NFT — Finance.ua

Криптовалюти і світ навколо: Visa і Mastercard працюють над криптотранзакціями, а США почали розслідування щодо найвідомішої колекції NFT Вчора 14:30 — Фінтех і Картки

Криптовалюти і світ навколо: Visa і Mastercard працюють над криптотранзакціями, а США почали розслідування щодо найвідомішої колекції NFT

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 10 до 16 жовтня 2022:

Visa і Mastercard розроблять технологію криптотранзакцій. Платіжні компанії Visa і Mastercard у партнерстві зі стартапом MinePlex візьмуться за розробку Платіжні компанії Visa і Mastercard у партнерстві зі стартапом MinePlex візьмуться за розробку технології проведення криптотранзакцій . Стартап уже отримав фінансування на $100 млн — ці кошти підуть на створення нових банківських технологій, зокрема і транзакції з криптою.

Як зазначають розробники, така фіча дасть змогу мільйонам користувачів робити швидкі та безпечні цифрові транзакції за допомогою звичайнісіньких банківських карток та мобільних застосунків.

ЄС підтримав закон про регулювання криптовалют. Комітет з економічних та валютних питань ЄС 🇪🇺Комітет з економічних та валютних питань ЄС проголосував за новий пакет законів, який регулюватиме криптовалютну галузь (MiCA). 28 голосів висловилися «за».

Політики дійшли спільного рішення щодо правил MiCA лише після двох років активних обговорень та суперечок.

«Ухвалення законопроєкту знаменує кінець гарячої, але необхідної дискусії між законодавцями ЄС, яка тривала понад два роки», — йдеться у повідомленні Комітету.

Експерти кажуть, що це гарний знак, і Європейський парламент ухвалить закон вже до кінця цього року.

США почали розслідування проти найвідомішої колекції NFT. Bloomberg пише , що один із основних фінрегуляторів США — Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) — розпочав розслідування щодо компанії Yuga Labs, що стоїть за найвідомішою NFT-колекцією Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Регулятор вивчає, чи можна розглядати певні NFT як акції, а отже — чи компанія не порушує федеральні закони. Крім того, регулятор зацікавився розподілом токена управління ApeCoin (APE). У SEC розслідує, чи є цей альткоїн еквівалентним цінному паперу, оскільки він використовується для управління децентралізованою автономною організацією Bored Ape DAO, яка керує розвитком екосистеми BAYC.

Розслідування має приватний характер, та поки Yuga Labs ще не пред’явили жодних офіційних звинувачень.

У Португалії хочуть ввести 28% податок на доходи від криптовалют. Влада Португалії Влада Португалії запропонувала ввести податок на дохід від крипти в розмірі 28%.

Інформація про це з’явилася в проєкті бюджету країни на 2023 рік.

Згідно з проєктом, чиновники пропонують утримувати податок на прибуток із криптовалют, які перебувають у розпорядженні користувачів менше ніж рік.

Також автори документа запропонували обкласти податком транзакції з цифровими активами. Доходи від випуску криптовалют і криптомайнінгу також вважатимуться доходами й оподатковуватимуться в державному плані.

Більше половини торгів BTC на криптобіржах є фіктивними. Дослідники Дослідники з’ясували , що у 2022 році понад 51% від щоденного обсягу торгів біткоїном є фіктивним.

Виявилося, що значна частина транзакцій припадає на так звану промивну торгівлю (wash trading), коли актив багаторазово купують і продають на одній і тій самій платформі протягом короткого проміжку часу. Ця «схема» створює хибну ліквідність, спекулятивно підвищує ціну активу та обсяги торгів.

Експерти кажуть, що таке накручування обсягів торгів допомагає біржам створювати хибну активність і вводить інвесторів в оману.

А безпечно купувати, торгувати та зберігати криптовалюти можна на Binance. Саме ця платформа вважається найбільшою та найпопулярнішою в світі. При цьому біржа пропонує чимало бонусів своїм користувачам. Так, наприклад, ви можете торгувати Bitcoin без комісій. А ще на Binance легко реєструватися через Дія!

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