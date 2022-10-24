Криптовалюти і світ навколо: Bitcoin у Книзі рекордів Гіннеса, а у ЄС можуть припинити майнінг — Finance.ua

Криптовалюти і світ навколо: Bitcoin у Книзі рекордів Гіннеса, а у ЄС можуть припинити майнінг Вчора 14:30 — Фінтех і Картки

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 17 до 23 жовтня 2022:

Bitcoin у Книзі рекордів Гіннеса. У Книгу рекордів Гіннеса додали декілька визначних криптовалютних досягнень. Зокрема свою почесну сторінку отримав «биток», який був визнаний найдорожчою криптовалютою з ринковою капіталізацією у 816,69 мільярда доларів станом на 24 березня 2022 року. Про інші криптодосягнення, що стали рекордсменами, У Книгу рекордів Гіннеса додали декілька визначних криптовалютних досягнень. Зокрема свою почесну сторінку отримав «биток», який був визнаний найдорожчою криптовалютою з ринковою капіталізацією у 816,69 мільярда доларів станом на 24 березня 2022 року. Про інші криптодосягнення, що стали рекордсменами, розповідаємо тут.

До слова, минулого тижня аналітик і досвідчений криптотрейдер Тон Вейс в інтерв’ю Kitco News заявив, що Bitcoin досягне шестизначної ціни у 2023 році, ще до чергового халвінгу (зниження винагороди майнерів) в мережі BTC.

JP Morgan токенізуватиме депозити в євро. JP Morgan вже дозволяє токенізувати депозити в доларах США за допомогою JPM Coin. Тепер банк JP Morgan вже дозволяє токенізувати депозити в доларах США за допомогою JPM Coin. Тепер банк планує «найближчим часом» дозволити токенізувати депозити в євро на базі блокчейну.

Навіщо це? Як кажуть у компанії, токенізовані гроші на блокчейні створюють ефективність, тому що вони виступають одночасно як запис вартості, забезпечують рух грошей і підтримують можливість програмування.

Натомість поточний статус грошей полягає у тому, що вони існують в електронному вигляді в банківській базі даних з окремими платіжними каналами для переказу грошей. Це створює неефективність при переміщенні грошей між бухгалтерською книгою та платіжними системами.

У ЄС можуть припинити майнінг. З огляду на напружену енергетичну ситуацію, ЄС закликав держави-члени знизити споживання електроенергії майнерами криптовалюти. Крім того, Європейська комісія З огляду на напружену енергетичну ситуацію, ЄС закликав держави-члени знизити споживання електроенергії майнерами криптовалюти. Крім того, Європейська комісія попередила , що держави-члени ЄС мають бути готовими призупинити видобуток криптовалюти.

Там також звернули увагу на податкові пільги, які отримують криптомайнери в деяких державах-членах — євродепутати закликали їх скасувати хоча б на час кризи.

До речі, якщо хочете розібратися у тому, як відбувається майнінг, чи законно майнити крипту в Україні, та чи варта шкурка вичинки — рекомендуємо почитати нову статтю на Finance.ua. 👇🏻

ФРС розкритикувала ідею запуску цифрового долара. Запуск CBDC (національної цифрової валюти) не зможе зміцнити становище долара на світовій арені. Такою Запуск CBDC (національної цифрової валюти) не зможе зміцнити становище долара на світовій арені. Такою думкою поділився член Ради керівників Федеральної резервної системи США Кріс Воллер.

На думку економіста, актив сам по собі не зможе достатньою мірою зменшити традиційні проблеми, щоб запобігти шахрайству, крадіжкам та відмиванню грошей. Ба більше, Воллер каже, що впровадження CBDC буде пов’язане «з низкою витрат і ризиків, включно із загрозами кібербезпеки», а ці фактори «можуть скоріше нашкодити, ніж допомогти зміцненню позицій долара на міжнародному рівні».

Американець купив реальний будинок через NFT-угоду. Американець Американець купив будинок у Південній Кароліні через угоду на NFT-маркетплейсі. Як каже компанія-ріелтор Roofstock, така угода оформляється одним клацанням миші.

Особняк із трьома спальнями обійшовся йому в $175 тис. За цю суму новий домовласник отримав невзаємозамінний токен, який підтверджує право власності. Покупець оплатив своє нове гніздечко монетами USD — цифровим стейблкойном, прив’язаним до долара США.

Джеффрі Томпсон, керівник блокчейну компанії Roofstock, каже, що NFT-угода дуже спрощує і налагоджує відносини між продавцем і покупцем.

«Токенізація нерухомості створює транзакції без проблем, спрощує процес і робить інформацію більш доступною. Вся екосистема існує з однією метою: щоб покупець і продавець мали довірчі стосунки», — зазначив фахівець.

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