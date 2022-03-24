Криптовалюти допомагають рф уникати санкцій – Європейський центробанк — Finance.ua

Криптовалюти допомагають рф уникати санкцій – Європейський центробанк

Вчора 06:07 — Фінтех і Картки

Криптовалюти використовують як лазівку ​​для уникнення санкцій проти росії через війну в Україні.

Як повідомляє «Європейська правда», з такою заявою виступила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Вона визнає, що «найбільш стурбована» великим об’ємом рублів, конвертованих у криптовалютні активи, після того, як росія потрапила під шквал фінансових санкцій під час вторгнення в Україну минулого місяця.

Криптоактиви використовуються «для обходу санкцій, які були введені багатьма країнами по всьому світу проти росії та певної кількості гравців», — переконана Лагард.

«Тут, в Європі, ми вжили заходів, щоб чітко повідомити всім, хто обмінюється, здійснює транзакції, пропонує послуги щодо криптоактивів, що вони є співучасниками», — додала вона.

Довідка Finance.ua:

після введення ЄС та США санкцій, росіяни масово скупали криптовалюти, які працюють поза офіційною банківською системою;

у відповідь ЄС на початку березня опублікував заяву, в якій наголошується, що криптоактиви також включені під санкції;

при цьому, як пише Bloomberg, криптоексперти заявили, що ринок криптовалют занадто малий, щоб сприяти широкомасштабному ухилянню росіян від санкцій.

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