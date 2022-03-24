Криптовалюти допомагають рф уникати санкцій – Європейський центробанк — Finance.ua

Криптовалюти використовують як лазівку для уникнення санкцій проти росії через війну в Україні.
Як повідомляє «Європейська правда», з такою заявою виступила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.
Вона визнає, що «найбільш стурбована» великим об’ємом рублів, конвертованих у криптовалютні активи, після того, як росія потрапила під шквал фінансових санкцій під час вторгнення в Україну минулого місяця.
Криптоактиви використовуються «для обходу санкцій, які були введені багатьма країнами по всьому світу проти росії та певної кількості гравців», — переконана Лагард.