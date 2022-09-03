Криптовалютний обмінник випадково переказав користувачу $10,5 мільйонів замість $100 — Finance.ua

Криптовалютний обмінник випадково переказав користувачу $10,5 мільйонів замість $100 Вчора 01:36 — Фінтех і Картки

Криптовалютний обмінник Crypto.com понад сім місяців тому здійснив помилкову транзакцію і випадково перевів жінці з Мельбурна $ 10,5 мільйона замість $ 100. Помилку виявили за результатом аудиту наприкінці 2021 року.

Криптовалютна платформа подала позов до суду для повернення втрачених коштів. Під час слухань представник Crypto.com пояснив помилку з переказом тим, що в полі оплати замість суми $ 100 працівник вніс номер рахунку. Проте, жінка, яка отримала гроші, разом із сестрою вже витратила їх на розкішний особняк зі спортзалом та кінотеатром. Суддя виніс вердикт продати майно і повернути платформі Crypto.com залишок коштів.

Нагадаємо, що завдяки Crypto.com австралійці можуть на АЗС купувати за криптовалюту бензин і пончики. Станції обслуговування дозволятимуть користувачам Crypto.com сканувати QR-код на платіжному терміналі DataMesh, який зв’язуватиметься з їхнім біржовим гаманцем та конвертуватиме криптовалюту в австралійські долари.

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