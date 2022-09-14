Криптовалютний мільярдер побудує космічну станцію — Finance.ua
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Криптовалютний мільярдер побудує космічну станцію

Фінтех і Картки
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Криптовалютний мільярдер побудує космічну станцію
Криптовалютний мільярдер побудує космічну станцію
Співзасновник криптовалютної платформи Ripple та за сумісництвом її колишній технічний директор Джед Маккалеб повідомив про своє нове захоплення — космос. Як стало відомо, він заснував стартап Vast, спрямований на побудову житла у космосі та створення там комфортних умов для існування.
Як розповів Джед Маккалеб, наразі триває набір спеціалістів у команду Vast, головним завданням яких буде відтворити технології, що раніше зустрічалися лише в науковій фантастиці. Маккалеб пообіцяв створити космічне житло зі штучною гравітацією, втім як ця ідея працюватиме на практиці наразі не відомо.
«Я завжди вірив у використання технологій для зменшення неефективної діяльності та покращення умов людського життя. Для того, щоб створити космічні домівки у космосі, ми маємо розробити технології, які не матимуть негативного впливу на планету», — розповів про свою криптовалютний мільярдер.
Наразі не відомо, чи вже є конкретний план діяльності по розбудові космічного житла, як і не зрозуміло, у скільки обійдеться стартап та хто його фінансує.
Варто зауважити, що Маккалеб — не єдиний у крипто-світі звернув увагу на космос. Так австралійський Web3-стартап Crypto Competitions нещодавно підписав партнерство з дослідницькою компанією World View, яка вивчає стратосферу Землі. Блокчейн-стартап пропонує власникам своїх NFT шанс виграти пріоритетне місце в космічному польоті World View, який запланований на 2024 рік.
За матеріалами:
noworries
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