Криптовалютний експерт спрогнозував обвал Bitcoin — Finance.ua

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Криптовалютний експерт спрогнозував обвал Bitcoin

Фінтех і Картки
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Криптовалютний експерт спрогнозував обвал Bitcoin
Криптовалютний експерт спрогнозував обвал Bitcoin
Криптовалютний аналітик, відомий у Твіттері під псевдонімом Rekt, поділився з підписниками власним прогнозом вартості BTC. Експерт переконаний, що флагманська криптовалюта близька до досягнення дна. За словами Rekt, Bitcoin опуститься ще до $ 13 900, далі — зростання.
Російсько-українська війна, обвал Terraform Labs, Three Arrows Capital, FTX посприяли поточному падінню всього крипторинку, переконаний Rekt.
«Після того як Bitcoin опуститься до $13 900, він відновиться на 80% від попереднього максимуму в $69 000», — припустив аналітик.
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Схожої точки зору дотримується й експерт CryptoCapo_, який 10 листопада опублікував прогноз вартості головних криптовалют. Він переконаний, що на «ефір» очікує падіння до діапазону від $700 до $750, а BTC — до $13 000.
Також трейдер спрогнозував нові мінімуми для Cardano (ADA) — $0.18-0.23, для Litecoin (LTC) — $29-$32 і для Polkadot (DOT) — $3.40-$3.60. Березневе передбачення Капо щодо падіння флагманської криптовалюти на 50% справдилось, тому криптоспільнота має підстави вірити й сьогоднішнім прогнозам експерта.
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За матеріалами:
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