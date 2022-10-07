Криптовалютний аналітик спрогнозував падіння криптовалюти Cardano майже вдвічі — Finance.ua

Криптовалютний аналітик спрогнозував падіння криптовалюти Cardano майже вдвічі Вчора 05:15 — Фінтех і Картки

Криптовалютний аналітик спрогнозував падіння криптовалюти Cardano майже вдвічі

Криптовалютний аналітик та інвестор Пітер Брандт поділився з криптовалютною спільнотою своїми прогнозами щодо майбутнього Cardano (ADA) — криптовалюта впаде у ціні майже вдвічі від своєї вартості на даний момент, переконаний Брандт.

За словами Пітера Брандта, низхідний тренд Cardano розпочався ще в середині травня 2022 року та продовжуватиметься і надалі, попри позитивні події навколо токена. Історичний хардфорк Vasil не врятував Cardano від майбутнього падіння, вважає аналітик.

На момент написання новини криптовалюта ADA торгується за $0,43, прогноз Пітера Брандта — $0,25 до кінця цього року. Аналітик дотримується власної думки, що ведмежий ринок прогресуватиме, а вартість провідних криптовалют падатиме. Щодо біткоїна, Брандт переконаний, що флагманська криптовалюта у найближчому майбутньому може впасти до $13 000.

Варто зауважити, що Пітер Брандт — не єдиний крипто-експерт, який спрогнозував зменшення ціни Cardano. Так крипто-скептик Евана Ван Несс переконаний, що ADA знаходиться максимально близько до свого історичного антирекорду. Як розповів Ван Несс на початку жовтня, Cardano залишається популярною лише через наявність великої кількості ботів, що памплять токен, їх скептик назвав ADAbots.

Попри успішне історичне оновлення Cardano, яке відбулось 23 вересня, Еван Ван Несс не помітив значного росту активності користувачів або цінових стрибків. За словами аналітика це вказує на те, що учасники криптовалютної спільноти не надто зацікавлені токеном. Варто зауважити, що основна мета хардфорку Vasil — підвищити масштабованість децентралізованої мережі та загальну зручність використання.

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