Криптовалютні токени метавсесвітів найбільше зросли за минулий рік — Finance.ua

Криптовалютні токени метавсесвітів найбільше зросли за минулий рік

Вчора 05:12 — Фінтех і Картки

Криптовалютні токени метавсесвітів найбільше зросли за минулий рік

Аналітики Kraken Intelligence повідомили, що ринок продуктів для метавсесвіту у 2021 році обігнав за прибутковістю традиційні криптовалюти.

Дослідницький підрозділ криптобіржі Kraken опублікував звіт, у якому зазначено, що минулого року компанії-розробники метавсесвітів досягли свого піка прибутковості та випередили всі цифрові активи. Експерти уточнили, що мова йде про токени проектів Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), ApeCoin (APE) та STEPN (GMT), які у 2021 користувалися популярністю серед інвесторів.

«Згідно з результатами за рік, сектор Metaverse значно перевершив крипторинок з прибутковістю +395%», — розповіли аналітики.

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Втім, експерти наголосили, що цього травня метавсесвіти зазнали найбільших втрат з моменту появи: «Всі метавсесвіти продемонстрували негативну динаміку у травні. Інвестори, що вклали кошти у Layer-1, Metaverse і Meme Coin, зазнали найбільших втрат: −43%, −42% і −39%».

Через негативну динаміку у травні CEO Meta Марк Цукерберг заявив, що його компанія втратить чимало грошей на метавсесвітах. Під час зборів акціонерів CEO повідомив, що квиток до індустрії метавсесвітів призведе до значних збитків у короткостроковій перспективі. Компанія втрачатиме гроші протягом найближчих п’яти років, що позначиться на вартості акцій (з початку року вони вже «просіли» на 43%).

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