Криптовалютні компанії розпочали масовий розпродаж обладнання для видобутку токенів — Finance.ua

Криптовалютні компанії розпочали масовий розпродаж обладнання для видобутку токенів Сьогодні 00:31 — Фінтех і Картки

Криптовалютні компанії розпочали масовий розпродаж обладнання для видобутку токенів

Майнінгові компанії розпочали масовий розпродаж установок для видобутку криптовалют — таким чином сподіваються хоча б частково покрити збитки від падіння ринку цифрових активів, адже вартість обладнання для видобутку криптовалют впала на 75%.

Згідно з даними майнінг-пулу Luxor Technology, у 2021 році обладнання потужністю 100 TH/s продавалося в середньому за $ 106. Наразі ціна установки становить близько $ 24. Акції найбільшої майнінгової компанії Core Scientific (CORZ) впали на 99% з початку 2022 року, капіталізація TeraWulf (WULF) зменшилась на 93% за той же період, Stronghold Digital Mining (SDIG) — на 94% та Riot Blockchain (RIOT) — на 74%.

У період зростання вартості криптовалют майнінгові компанії активно закуповували установки та орендували приміщення для них, найчастіше у кредит. Втім, з початку 2022 року котирування цифрових активів впали, спричинивши зменшення інтересу до майнінгової галузі, внаслідок чого компанії зіткнулися з великими збитками.

Особливо постраждали екс-майнери криптовалюти Ethereum, яка перейшла на зелений блокчейн. Відтепер вони видобувають альткоїни і йдуть у хмарні обчислення, щоб дороге обладнання не простоювало просто так. Голова маркетингового відділу майнінг-пулу Flexpool Кріс Кайлі заявив, що кілька десятків відеокарт обігріватимуть нерухомість у Ванкувері.

Як з’ясували журналісти Financial Times, близько 20% ефіріум-майнерів не мають наміру відмовлятися від видобутку криптовалют. Вони перейшли на такі альткоїни, як Ethereum Classic (ETC), Ravencoin (RVN) та Ergo (ERG). Проте поки що неясно наскільки вигідно видобувати альткоїни чи надавати хмарні послуги порівняно з майнінгом ETH. Інші ж чекають зростання ринку, щоб ціни на альткоїни виправдовували витрати на їх видобуток.

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noworries За матеріалами:

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