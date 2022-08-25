Криптовалютні експерти назвали одну з найвисокооплачуваніших професій у web3 просторі — Finance.ua
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Криптовалютні експерти назвали одну з найвисокооплачуваніших професій у web3 просторі

Фінтех і Картки
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Криптовалютні експерти назвали одну з найвисокооплачуваніших професій у web3 просторі
Криптовалютні експерти назвали одну з найвисокооплачуваніших професій у web3 просторі
Засновник рекрутингової компанії CryptoRecruit Ніл Дантон розповів про збільшення попиту на послуги експертів з безпеки — професія аудитора з безпеки є однією з найвисокооплачуваніших у криптосвіті.
За словами Ніла Дантона, попит на експертів з безпеки існував завжди, втім зі зростанням хакерських атак у 2022 році кількість компаній, що наймають аудиторів з безпеки, збільшилась, як і рівень заробітної плати експертів. Так аудитори можуть заробляти до $ 430 000 на рік, працюючи з декількома проектами одночасно.
«Оскільки одна невелика вразливість у протоколі потенційно може призвести до втрати сотень мільйонів доларів, попит на послуги аудиторів з безпеки сильно зріс», — наголосив Ніл Дантон.
Згідно з оголошеннями про вакансії, опублікованими на сайті Cryptocurrency Jobs, криптовалютні компанії шукають досвідчених програмістів, які розуміються на кібербезпеці, криптографії та блокчейн технологіях. Криптокомпанії витратили понад $ 257 мільйонів для захисту своїх платформ, у тому числі для оплати послуг аудиторських компаній з кібербезпеки.
Цікаво, що саме криптовалютні ігри становлять великий ризик для безпеки користувачів. Як повідомили представники аудиторської компанії з кібербезпеки Hacken, заходи безпеки, які використовують в іграх жанру P2E (play2earn), є незадовільними, адже вони «ставлять прибуток вище безпеки користувачів», що спонукає хакерів до кібератак.

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За матеріалами:
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