Криптовалютні експерти назвали одну з найвисокооплачуваніших професій у web3 просторі — Finance.ua

Криптовалютні експерти назвали одну з найвисокооплачуваніших професій у web3 просторі Вчора 04:49 — Фінтех і Картки

Криптовалютні експерти назвали одну з найвисокооплачуваніших професій у web3 просторі

Засновник рекрутингової компанії CryptoRecruit Ніл Дантон розповів про збільшення попиту на послуги експертів з безпеки — професія аудитора з безпеки є однією з найвисокооплачуваніших у криптосвіті.

За словами Ніла Дантона, попит на експертів з безпеки існував завжди, втім зі зростанням хакерських атак у 2022 році кількість компаній, що наймають аудиторів з безпеки, збільшилась, як і рівень заробітної плати експертів. Так аудитори можуть заробляти до $ 430 000 на рік, працюючи з декількома проектами одночасно.

«Оскільки одна невелика вразливість у протоколі потенційно може призвести до втрати сотень мільйонів доларів, попит на послуги аудиторів з безпеки сильно зріс», — наголосив Ніл Дантон.

Згідно з оголошеннями про вакансії, опублікованими на сайті Cryptocurrency Jobs, криптовалютні компанії шукають досвідчених програмістів, які розуміються на кібербезпеці, криптографії та блокчейн технологіях. Криптокомпанії витратили понад $ 257 мільйонів для захисту своїх платформ, у тому числі для оплати послуг аудиторських компаній з кібербезпеки.

Цікаво, що саме криптовалютні ігри становлять великий ризик для безпеки користувачів. Як повідомили представники аудиторської компанії з кібербезпеки Hacken, заходи безпеки, які використовують в іграх жанру P2E (play2earn), є незадовільними, адже вони «ставлять прибуток вище безпеки користувачів», що спонукає хакерів до кібератак.

noworries За матеріалами:

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