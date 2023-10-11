Криптовалютні експерти назвали фактори, що спричинять падіння Ethereum — Finance.ua
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Криптовалютні експерти назвали фактори, що спричинять падіння Ethereum

Криптовалюта
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Криптовалютні експерти назвали фактори, що спричинять падіння Ethereum
Криптовалютні експерти назвали фактори, що спричинять падіння Ethereum
Провідний альткоїн Ethereum не зміг закріпитися вище зони опору у $1 665 — актив розпочав нове падіння і повторно протестував підтримку на рівні $1 550. Мінімум був сформований біля позначки $1 549, і зараз ціна намагається піднятися на хвилі відновлення. Відбувся рух вище рівня 23,6% корекції по Фібоначчі.
Станом на ранок 10 жовтня ETH втратив 2,55% від своєї вартості і торгується в межах $1,588 при ринковій капіталізації у 191 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $7,2 — інформація згідно з аналітичним трекером CoinMarketCap. Домінування ефіріума на ринку опустилося до 17,8%.

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Експерти криптогалузі пояснюють: зараз Ethereum торгується нижче $1 600 і 100-годинної простої ковзної середньої. На годинному графіку ETH/USD також формується ключова лінія ведмежого тренду з опором біля $1 610.
З іншого боку, ціна може зіткнутися з опором біля рівня $1 600. Перший серйозний опір знаходиться біля трендової лінії у $1,610.
Криптовалютні експерти назвали фактори, що спричинять падіння Ethereum
Наступний важливий рівень опору — $1 620 або 100-годинна проста змінна середня, вище якої ціна може піднятися до зони опору $1 665. Закриття вище опору $1,665 може направити ціну ETH до ключового опору на рівні $1,750. Наступним ключовим опором може стати рівень $1 820. Будь-яке подальше зростання може відкрити двері для руху альткоїна до позначки $1 880.
Якщо ж Ethereum не зможе подолати опір в $1 600, ціна продовжить своє падіння. Початкова підтримка з боку зниження знаходиться біля рівня $1 565. Наступна ключова підтримка — $1 550. Прорив вниз нижче підтримки $1 550 може призвести до нового сильного зниження. У такому випадку ціна може повернутися до рівня $1 465. Будь-які подальші втрати можуть відправити ефіріум до рівня $1 420.
Технічні індикатори:
  • Годинний RSI — RSI для ETH/USD зараз знаходиться нижче рівня 50.
  • Основний рівень підтримки — $1,550
  • Основний рівень опору — $1,620
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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