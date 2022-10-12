Криптовалютні аналітики спрогнозували, що буде з Bitcoin у листопаді — Finance.ua

Криптовалютні аналітики спрогнозували, що буде з Bitcoin у листопаді Вчора 01:04 — Фінтех і Картки

Криптовалютні аналітики спрогнозували, що буде з Bitcoin у листопаді

Криптовалютні аналітики поділились власними прогнозами майбутнього ВТС у найближчий місяць. Свої думки висловили представники платформ: StormGain, TON NFT Plus та Crypto Holding.

Як вважають експерти, вартість криптовалют напряму залежить від стану справ на традиційних ринках, які негативно реагують на збільшення процентних ставок ФРС. За словами представника біржі StormGain, враховуючи майбутні перспективи, тиск на крипто-галузь найближчим часом лише посилюватиметься. Вартість BTC не підніметься вище $ 20 000, ризикуючи впасти до $ 18 000.

На думку аналітика сервісу TON NFT Plus, на Bitcoin чекає два сценарії розвитку. Якщо ФРС не підвищуватиме ставок, то ВТС коштуватиме $ 27 500 у листопаді. Якщо ж у США продовжать боротися з інфляцією, то флагманська криптовалюта залишиться на позначці $ 20 000.

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Генеральний директор компанії Crypto Holding переконаний, що курс ВТС на початку листопада перебуватиме в діапазоні від $15 000 до $20 000. Аналітик вважає, що інвесторам не варто очікувати на зростання галузі цифрових активів до середини 2023 року.

Загалом експерти ринку розділилися на два табори у міркуваннях щодо майбутнього індустрії. Одні з них прогнозують стрімке зростання курсу головної криптовалюти та альткоїнів попри напружену геополітичну та важку економічну ситуацію у США та загалом у світі. Інші аналітики пророкують затяжну кризу для галузі. Скептики зазначають, що у найближчі кілька років криптозима нікуди не дінеться, а це суттєво вдарить по курсу криптовалют зі списку топ-100.

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