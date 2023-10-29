Криптовалютні аналітики назвали країну, що стала лідером з використання криптовалют — Finance.ua
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Криптовалютні аналітики назвали країну, що стала лідером з використання криптовалют

Криптовалюта
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Криптовалютні аналітики назвали країну, що стала лідером з використання криптовалют
Криптовалютні аналітики назвали країну, що стала лідером з використання криптовалют
За даними аналітиків, криптовалютний ринок Північної Америки більшою мірою, ніж інші регіони, залежить від інституційної активності. На Північну Америку припадає майже чверть усіх транзакцій з криптовалютами на загальну суму $1.2 трлн. Про це повідомили дослідники Chainalysis у своєму новому звіті.
Криптовалютні аналітики назвали країну, що стала лідером з використання криптовалют
Як пояснили аналітики, більша частина обсягу припадає на США, які посідають перше місце у світі за цим показником. На другому місці по регіону знаходиться Канада, яка посідає сьоме місце у світовому рейтингу. Звіт показує, що криптовалютний ринок Північної Америки більшою мірою, ніж інші регіони, залежить від інституційної активності — майже 77% обсягу забезпечують перекази на суму від $1 млн.
Криптовалютні аналітики назвали країну, що стала лідером з використання криптовалют
За останній рік, активність на криптовалютному ринку у регіоні помітно знизилася. Цьому сприяли різні негативні події, такі як крах біржі FTX та банківська криза, внаслідок якої закрилися дружні до цифрових активів банки — Silicon Valley Bank, Signature та Silvergate. Здебільшого падіння активності відбулося за рахунок відтоку інституційних коштів, тоді як роздрібні інвестори та професійні трейдери не знижували своїх обсягів.
У Північній Америці спостерігається зниження обсягів використання стейблкоїнів, які залишаються найпопулярнішим видом серед криптовалютних активів.
Нагадаємо — згідно з даними аналітиків Forex Suggest, опублікованими у вересні, Швейцарія випередила США за рівнем прийняття криптовалют. Звіт компанії за цей рік показав, що на першому місці другий рік поспіль знаходиться Гонконг, Швейцарія вийшла на друге місце, а США опустились на третє.

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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