Криптовалютні аналітики назвали фактори, які сприятимуть відродженню криптовалютної галузі — Finance.ua

Криптовалютні аналітики назвали фактори, які сприятимуть відродженню криптовалютної галузі Сьогодні 09:28 — Криптовалюта

Криптовалютні аналітики назвали фактори, які сприятимуть відродженню криптовалютної галузі

Експерти криптогалузі виділили декілька каталізаторів, які можуть «додати нову іскру» у сферу цифрових активів.

Головний інвестиційний директор Apollo Crypto Хенрік Андерссон заявив: «Два важливих фактори будуть підтримувати ціни на BTC і Ethereum до кінця року: потенційне схвалення SEC фізичного біржового ETF на Bitcoin, що котирується на біржах США, і оновлення Ethereum до стандарту EIP-4844, яке очікується у 4 кварталі 2023 року».

Тим часом Тоні Сікамор, ринковий аналітик сінгапурської торгової компанії IG, зазначає, що інвесторам слід стежити за протоколами останнього засідання ФРС. Відомство має оприлюднити документ свого липневого зібрання вже 16 серпня. Очікується, що ФРС залишить відсоткові ставки на колишньому рівні.

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«Що стосується Bitcoin, він буде „стежити“ за американськими фондовими ринками у пошуках ознак стабілізації після того, як Nasdaq показав другий поспіль збитковий тиждень. Також ВТС „спостерігатиме“ за ринком процентних ставок», — акцентує аналітик.

Гравці галузі відзначають: зі середини березня курс Bitcoin коливався у діапазоні росту/спаду в межах $6 000. Опір на рівні трохи вище $31 000 виявився занадто сильним для флагмана ринку, тож підтримка була знайдена у межах $25 000. Крім того, ринки зазнали рекордно низької волатильності.

Однак Сікамор заспокоює криптоінвесторів: інституційне визнання криптовалюти продовжує зростати, а «найгірше з макроекономічних обмежень, схоже, вже позаду».

Своєю чергою Андерссон додає: запуск стейблкоїна PayPal і потенційні кроки X (Twitter) щодо впровадження криптовалютних платежів на платформу стали «бичачими маркерами для майбутнього впровадження криптовалют».

Згідно з аналітичним трекером CoinMarketCap, флагманський актив просідає на 0,17% і торгується в межах $29,329. Загальна пропозиція монет на ринку склала $571,5 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $12,3 млрд. Домінування ВТС на ринку підвищилося до 48,8%.

noworries За матеріалами:

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