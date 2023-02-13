Криптовалюті Solana прогнозують зростання до кінця лютого — Finance.ua

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Криптовалюті Solana прогнозують зростання до кінця лютого

Криптовалюта
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Криптовалюті Solana прогнозують зростання до кінця лютого
Криптовалюті Solana прогнозують зростання до кінця лютого
Аналітики CoinMarketCap за допомогою функції Price Estimate спрогнозували ціну для SOL на кінець лютого. На думку фінансистів, криптовалюта торгуватиметься в середньому за $ 22,94.
Припущення експертів трохи відрізняється від значення, встановленого алгоритмом машинного навчання PricePediction. Згідно зі штучним інтелектом, в останній день лютого 2023 року курс Solana зафіксується на рівні $ 24,56.
Криптоспільнота відзначає — зростання курсу Solana дає привід для обережного оптимізму, враховуючи те, що токен впав нижче $ 10 після краху криптовалютної біржі FTX, і йому пророкували абсолютне знецінення.

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Криптовалютні експерти передбачають, що найближчим часом SOL продовжить своє ралі до $ 26 за токен, а згодом — й до $ 30.
Щоби продовжити бичачий тренд, Solana повинна забезпечити собі підтримку на рівні $ 24. Аналітики відзначають: курс SOL схильний зростати, навіть коли крипторинок переживає кризу. Так, експерти з TradingView наголосили — щоб ціна Solana почала рухатися до свого історичного максимуму (останній іст. максимум SOL зафіксовано у листопаді 2021 року — актив коштував $ 260. — Ред.), криптовалюта повинна успішно подолати опір — спочатку у $ 40, потім у $ 80 і зрештою у $ 100.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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