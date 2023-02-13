Криптовалюті Solana прогнозують зростання до кінця лютого — Finance.ua

Криптовалюті Solana прогнозують зростання до кінця лютого Сьогодні 07:26 — Криптовалюта

Криптовалюті Solana прогнозують зростання до кінця лютого

Аналітики CoinMarketCap за допомогою функції Price Estimate спрогнозували ціну для SOL на кінець лютого. На думку фінансистів, криптовалюта торгуватиметься в середньому за $ 22,94.

Припущення експертів трохи відрізняється від значення, встановленого алгоритмом машинного навчання PricePediction. Згідно зі штучним інтелектом, в останній день лютого 2023 року курс Solana зафіксується на рівні $ 24,56.

Криптоспільнота відзначає — зростання курсу Solana дає привід для обережного оптимізму, враховуючи те, що токен впав нижче $ 10 після краху криптовалютної біржі FTX, і йому пророкували абсолютне знецінення.

Криптовалютні експерти передбачають, що найближчим часом SOL продовжить своє ралі до $ 26 за токен, а згодом — й до $ 30.

Щоби продовжити бичачий тренд, Solana повинна забезпечити собі підтримку на рівні $ 24. Аналітики відзначають: курс SOL схильний зростати, навіть коли крипторинок переживає кризу. Так, експерти з TradingView наголосили — щоб ціна Solana почала рухатися до свого історичного максимуму (останній іст. максимум SOL зафіксовано у листопаді 2021 року — актив коштував $ 260. — Ред.), криптовалюта повинна успішно подолати опір — спочатку у $ 40, потім у $ 80 і зрештою у $ 100.

noworries За матеріалами:

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