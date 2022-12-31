Криптовалютами володіють 20% платоспроможного населення планети — Finance.ua

Криптовалютами володіють 20% платоспроможного населення планети Сьогодні 06:43 — Фінтех і Картки

Криптовалютами володіють 20% платоспроможного населення планети

Протягом 2022 року криптопростір переживав тривалу нестабільність ринку та скандали, які негативно вплинули на довіру споживачів до галузі. Однак підсумковий річний звіт Accenture продемонстрував, що попри турбулентність чимало власників криптовалют у світі не збираються позбуватися своїх цифрових активів.

Згідно з документом Accenture Global Consumer Payments за 2022 рік, багато споживачів все ще віддають перевагу традиційним методам оплати — готівці або ж кредитній картці, проте кожен п’ятий опитаний платоспроможний респондент на цей час володіє криптовалютою. Вибірка дослідження охопила 16 000 платоспроможних чоловіків та жінок у 13 країнах Азії, Європи, Латинської Америки та Північної Америки.

28% учасників опитування заявили, що вирішили увійти в криптопростір через довгострокові інвестиції. 22% споживачів сказали, що зробили вибір на користь криптовалюти через зацікавлення до галузі. Інші причини стосувалися альтернативних фінансових варіантів і можливостей транскордонних платежів.

У звіті також наголошується, що «наслідки нещодавньої волатильності на ринку криптовалют можуть уповільнити впровадження цифрових активів — принаймні до тих пір, поки ринок не стане більш регульованим». Тож всього 23% респондентів сказали, що вони довіряють криптогаманцям як безпечному середовищу для здійснення платежів і покупок.

Респонденти також згадали державні цифрові валюти центробанків (CBDC) як альтернативний спосіб оплати у майбутньому. Проте, всі, хто цікавиться регуляторною політикою на рівні урядів своїх країн, все ще вбачають багато проблем, які потрібно вирішити перш ніж ввести державну криптовалюту в обіг.

58% споживачів поки не наважуються здійснювати транзакції у метавсесвіті. Головна причина — брак довіри до постачальників платіжних послуг. Аналітики Accenture зробили висновок, що власники криптовалют не цікавляться метавсесвітами настільки сильно, як класичними інвестиціями у цифрові активи.

noworries За матеріалами:

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