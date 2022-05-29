Криптоспільнота обдурила хакера і повернула вкрадені NFT — Finance.ua

Криптоспільнота обдурила хакера і повернула вкрадені NFT

Криптоспільнота World of Solana (WOS) відстежила і повернула частину NFT, вкрадених для перепродажу. Предмети цифрового мистецтва вдалося викупити лише за 2% вартості, призначеної зловмисником.

Все почалося зі злому каналу Discord студії розробки кроссчейн-ігор Uncharted NFT. Шахраям вдалося спустошити 109 користувальницьких гаманців і відвести більш ніж 150 токенів SQL, а також 25 невзаємозамінних токенів (NFT) World of Solana (WOS), у тому числі 3 рідкісні та дуже цінні цифрові колекційні предмети.

Після злому спільнота WOS розробила ідеальний план повернення NFT, збільшивши роялті за вкрадені невзаємозамінні токени до 98% відсотків з традиційних 5%.

Через два дні на платформі зловмисник виставив на продаж усі 25 NFT. Члени World of Solana змогли викупити у нього 15 предметів, решта 10 були куплені іншим користувачем.

Пізніше цьому покупцю було надіслано повідомлення про те, що він придбав крадені предмети і не зможе їх продати. Користувачеві запропонували відшкодування, і він погодився допомогти повернути NFT.

У World of Solana понад 2000 різних героїв. Найдорожчий аватар зараз продається за 123 SOL (5600 доларів). Поточна мінімальна ціна колекції оцінюється в 2,03 SOL.

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