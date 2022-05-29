Криптоспільнота обдурила хакера і повернула вкрадені NFT — Finance.ua

Криптоспільнота World of Solana (WOS) відстежила і повернула частину NFT, вкрадених для перепродажу. Предмети цифрового мистецтва вдалося викупити лише за 2% вартості, призначеної зловмисником.
Все почалося зі злому каналу Discord студії розробки кроссчейн-ігор Uncharted NFT. Шахраям вдалося спустошити 109 користувальницьких гаманців і відвести більш ніж 150 токенів SQL, а також 25 невзаємозамінних токенів (NFT) World of Solana (WOS), у тому числі 3 рідкісні та дуже цінні цифрові колекційні предмети.