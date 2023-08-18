Крипторинок вночі панічно впав на 10% — Finance.ua

Крипторинок вночі панічно впав на 10% Сьогодні 10:47 — Криптовалюта

Крипторинок вночі панічно впав на 10%

Капіталізація крипторинку впала на 10% в ніч з 17 на 18 серпня.

Упродовж 5 хвилин з 00:40 до 00:45 втрати крипторинку сягнули 10% - капіталізація скоротилася до $1,04 трлн.

Каскад ліквідацій біржових позицій Bitcoin та Ethereum перевищив $800 млн.

Пізніше вночі, згідно даних CoinMarketCap, ринок скоротив втрати: темпи падіння зменшилися до 6%, а капіталізація ринку зросла до $1,07 трлн.

В момент обвалу вартість Bitcoin падала до 2-місячного мінімуму в $25,4 тис., а Ethereum — до $1550. Темпи падіння Ripple, Shiba Inu і Litecoin перевищували 15%.

Серед причин падіння ринку називають появу інформації про скорочення компанією SpaceX Ілона Маска запасів біткоїну на $373 млн, які компанія придбала в 2021—2022 роках.

Незважаючи на падіння, BTC продовжує залишатися приблизно на 60% дорожче початкової ціни в $16,5 тис. в 2023 році.

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Фінансовий клуб За матеріалами:

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