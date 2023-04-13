Криптобіржа WhiteBIT запустила тестнет власного блокчейну — Finance.ua
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Криптобіржа WhiteBIT запустила тестнет власного блокчейну

Криптовалюта
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Криптобіржа WhiteBIT запустила тестнет власного блокчейну
У серпні 2022 року WhiteBIT випустила свій актив — WhiteBIT Token (WBT). Зараз компанія зробила ще один важливий крок у своєму розвитку — запустила тестову мережу власного блокчейну. Це важливий етап перед введенням його в основну мережу, що дозволить біржі вдосконалити свій продукт та забезпечити надійність, швидкість та низькі комісії користувачам у безпечному середовищі.
Тестнет — це тестова мережа, яка дозволяє випробувати функціонал та можливості блокчейну в реальному часі, але без реальних цифрових активів. Наявність власної мережі зробить WBT самостійною одиницею та перетворить актив з токена на монету.
Блокчейн розроблений на основі Geth (Go-Ethereum). Це зроблено з метою сумісності проєкту з контрактами та рішеннями екосистеми Ethereum.
WB Network працює на механізмі консенсусу Proof-of-Authority (PoA). Простими словами, це алгоритм, в якому замість майнерів, як у Proof-of-Work (PoW) або стейкерів, як у Proof-of-Stake (PoS), використовуються відомі та довірені члени мережі, які мають право на генерацію нових блоків та підтвердження транзакцій. Крім низької комісії за транзакції також слід зазначити:
  • Прогнозований інтервал між створенням двох блоків;
  • Надійність (захист від одиничних зломів);
  • Високий показник TPS (Transactions Per Second, з англ. кількість транзакцій, які мережа може опрацювати за секунду).
За даними WB Network Explorer, максимальний показник транзакцій у секунду (TPS) мережі становить 153,5, що є досить непоганим показником. Середня комісія складає 0.00002566 WBT, що дорівнює 0.00012317 USDT*.
*за ціною WBT станом на 12.4.2023.
Вже зараз можна приєднатися до мережі за допомогою Metamask та отримати тестові WBT. Для цього потрібно перейти на сторінку Faucet | WB Explorer, вставити адресу гаманця у текстове поле, підтвердити та натиснути «‎Claim». Щоб протестувати мережу, можна відправляти активи з одного рахунку на інший.
Крім того, можна ще й випустити власний смартконтракт за допомогою інструменту Remix. Як це зробити читай детальніше у документації.
Також нещодавно біржа розширила метод зняття Checkout Mastercard до Checkout Visa/Mastercard для валют BGN, CZK, EUR, PLN та USD.
Checkout.com є однією з найбільших фінтех-компаній, яка надає послуги опрацювання платежів для інших компаній. Платформа поєднує цифрові платежі, аналітику та систему моніторингу шахрайських операцій. Тому використання Checkout Visa — це безпечний та надійний спосіб отримання платежів.
WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, родом з України, заснована у 2018 році. Сьогодні компанія налічує понад 700 фахівців. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ активів і 10+ державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2.5 млрд.
З початку повномасштабного вторгнення WhiteBIT активно співпрацює з Міністерством закордонних справ України (МЗС) для допомоги громадянам України.
За матеріалами:
whitebit
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