Криптобіржа Binance обмежить акаунти росіян через санкції Євросоюзу — Finance.ua

Криптобіржа Binance обмежить акаунти росіян через санкції Євросоюзу

Вчора 12:44 — Фондовий ринок

Криптобіржа Binance обмежить акаунти росіян через санкції Євросоюзу

Облікові записи користувачів криптобіржі Binance з рф, загальна вартість криптоактивів яких перевищує €10 000, будуть обмежені через санкції ЄС проти росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров із посиланням на заяву Binance.

«Користувачі поки що зможуть використовувати лише функцію виведення. Рахунки росіян, які живуть за межами росії, та рахунки російських громадян або осіб, які живуть у Росії, загальна вартість криптоактивів яких не перевищує €10 000, не будуть порушені та залишаться активними», — написав Федоров.

У Binance додали , що таке обмеження вводиться відповідно до п’яти пакетів обмежувальних заходів ЄС проти рф.

«Відповідно до п’ятого пакету обмежувальних заходів ЄС проти росії, Binance зобов’язана обмежити послуги для громадян росії або фізичних осіб, які живуть у росії, або юридичних осіб, зареєстрованих у росії, які мають криптоактиви, що перевищують 10 000 євро. Рахунки, що підпадають під це обмеження, буде переведено в режим лише зняття коштів», — кажуть у криптобіржі.

«Хоча ці заходи потенційно обмежують звичайних громадян росії, Binance повинен продовжувати очолювати галузь у впровадженні цих санкцій. Ми вважаємо, що всі інші великі біржі незабаром повинні дотримуватися тих самих правил», — йдеться в позиції компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.