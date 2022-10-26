Крипто-фондова синхронізація: що робити приватним інвесторам, коли ринок штормить — Finance.ua

Крипто-фондова синхронізація: що робити приватним інвесторам, коли ринок штормить Вчора 13:08 — Особисті фінанси

Крипто-фондова синхронізація: що робити приватним інвесторам, коли ринок штормить

Світова економіка змінюється на очах. Американський фондовий ринок — а слід за ним й інші — потужно лихоманить. Вже який місяць поспіль маємо стале падіння з нетривалими відскоками. Третій квартал 2022 став для фінансових ринків одним з найгірших за минулі роки.

А якщо рахувати з початку року, то результати взагалі катастрофічні. Падіння склало від 15% до 32%, а це трильйони доларів втрачених інвестицій. І видаєтья, це ще не дно. Не додають оптимізму і макроекономічні показники. Так, Bank of America в своєму нещодавньому звіті погіршив прогноз щодо тривалості інфляції, зазначивши що вона залишиться високою ще найближчі 10 років.

Більшість експертів очікують від найближчого засідання ФРС, яке відбудеться на початку листопада, підвищення облікової ставки одразу на 75 пунктів. А деякі навіть прогнозують всі 100 пунктів зростання. Директор з грошово-кредитних ринків і ринку капіталу МВФ Тобіас Адріана зазначив що зміна настрою інвесторів може призвести до падіння фондового ринку ще на 20%.

Підсумовуючи: практично всі джерела інформації про економічний стан світу і вся інтерпретація цієї інформації негативні та говорять про те, що негатив продовжиться. Очевидно такі очікування будуть тільки посилювати тиск на фондовий ринок, який і без того перебуває в не найкращий формі.

А куди йде фондовий ринок та світова економіка, туди йде й крипта. Bitcoin, повторюючи тренди фондового ринку, вже зістрибнув до позначки $19 тис. та тягне за собою весь ринок криптовалют. Здається, що ми потрапили в «ідеальний шторм», коли маємо цілу низку несприятливих подій, які посилюють негативний ефект одна одної.

Спускаючись від макроекономічних висот до особистих портфелів, постає просте запитання: що з усім цим має робити приватний інвестор? Які рішення слід приймати, коли стільки негативних чинників та сигналів? Про це поговоримо з експертами на безкоштовному вебінарі «Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?» , який відбудеться 3 листопада 2022.

У програмі розглянемо такі питання:

Біткоїн і фондовий ринок: чому і як політика ФРС США впливає на падіння вартості криптовалют?

Коли «бик дасть копняка ведмідю» і чи довго чекати на розворот?

На що варто орієнтуватись приватним інвесторам у своєму аналізі ринкової ситуації.

Які угоди були найбільш популярними серед українців на фондовому та крипторинках протягом останніх пів року: що купляли, а від яких активів позбувалися.

Які активи зростають всупереч загального тренду падіння.

Що слід, а що категорично не варто робити інвесторам за поточних обставин.

Експерти вебінару:

Михайло Пацан — Інвестор, підприємець, експерт в галузі міжнародних фінансових ринків і криптовалют, фінансовий консультант;

Роберт Лі — Заступник директора Київської філії Фрідом Фінанс Україна;



Сергій Мариничев — Ком’юніті Менеджер та Амбасадор Bybit



Коли: 3 листопада 2022 р. Початок о 12:00.

Тривалість: 1 год 30 хв.

Вартість: безкоштовно.

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