Крок до розвитку логістики й експорту: Україна стала асоційованою державою-учасницею «Тримор'я» — Finance.ua
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Крок до розвитку логістики й експорту: Україна стала асоційованою державою-учасницею «Тримор'я»

Казна та Політика
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Крок до розвитку логістики й експорту: Україна стала асоційованою державою-учасницею «Тримор'я»
Крок до розвитку логістики й експорту: Україна стала асоційованою державою-учасницею «Тримор'я»
На саміті ініціативи Трьох морів в Бухаресті 6 вересня 2023 року Україна стала асоційованою державою-учасницею «Тримор'я».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
За словами міністра економіки Юлії Свириденко, це означає, що наша країна отримала доступ до всіх інструментів, які напрацьовані в рамках ініціативи.
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«У перший день саміту дискусія концентрувалася передовсім на питанні України. Для наших партнерів війна, яку розпочала росія, стала приводом задуматися про необхідність зміни світових підходів — модернізацію інфраструктури, транспортних систем, забезпечення продовольством, залучення інвестицій у енергетику та інші стратегічні сектори, аби повністю позбутися російської нафти і газу. Партнери закликали нас долучитися до перебудови архітектури регіону, яка є вимогою часу через російську агресію», — зазначила Свириденко.
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Також і для України, і для країн, які є членами чи асоційованими членами ініціативи Трьох морів, ключовим напрямком спрямування зусиль є розвиток логістики та торгівлі в регіоні.
Як підкреслила міністр, держави, що беруть участь в цій ініціативі, розвивають транспортні спроможності для полегшення експорту з України. А тому, попри війну та регулярні обстріли, торгівля в Дунаї і торгівельні шляхи, які йдуть в порти Румунії, Болгарії, Хорватії і Греції швидко розвиваються.
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«З перемогою і відновленням повної свободи навігації у Чорному морі, ми побачимо нову реальність торгівлі в регіоні Ініціативи Трьох Морів — вільну і ефективну, завдяки розвиненій інфраструктурі», — зазначила Свириденко.
Також вона звернула увагу на необхідність вирішення проблем, наявних у торговельних відносинах між країнами. Передусім йдеться про зняття бар'єрів у торгівлі та відновлення експорту українського зерна та інших культур.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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