Кремлю доведеться підвищити податки для продовження війни – Reuters — Finance.ua

Кремлю доведеться підвищити податки для продовження війни – Reuters Сьогодні 08:33

російській владі доведеться підвищувати податки в країні, якщо доходи від експорту нафти не почнуть зростати. Про це пише Reuters

Основна марка російської нафти «Юралс» подешевшала на 20% після введення європейського ембарго і стелі цін на початку грудня. Зараз вона торгується в середньому по 50 доларів за барель, хоча російський бюджет на 2023 рік сформований, виходячи з ціни в 70 доларів.

Аналітики прогнозують подальше зниження доходів від експорту російського газу і нафтопродуктів. Це відбувається на тлі збільшень видаткової частини російського федерального бюджету. Вона зросла більш ніж на чверть через необхідність фінансувати війну проти України.

За підсумками минулого року дефіцит російського держбюджету склав 3,3 трлн рублів (49 млрд доларів), або 2,3% валового внутрішнього продукту. За словами глави Мінфіну рф Антона Сілуанова, в 2023 році ситуація, ймовірно, буде аналогічною.

Як підрахували аналітики, щоб покрити всі витрати бюджету, росія повинна експортувати нафту за ціною близько 100 долара за барель. Враховуючи санкційний тиск на російський нафтоекспорт, експерти вважають, що закрити дірку в бюджеті російська держава зможе тільки за рахунок збільшення податків.

"Необхідні деякі заходи для коригування податково — бюджетної політики або за рахунок скорочення витрат, або за рахунок пошуку додаткових доходів«,-заявила головний економіст російського « Альфа-Банк у» Наталія Орлова, підкресливши, що на скорочення витрат зараз розраховувати безглуздо.

УНІАН За матеріалами:

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