Кремль закручує гайки: в рф банкам та критичним компаніям частково відключать пошту — Finance.ua
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Кремль закручує гайки: в рф банкам та критичним компаніям частково відключать пошту

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На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну країна-агресор посилює заходи безпеки своїх банків та критично значущих компаній.
Як повідомляє російський «Комерсант», Федеральна служба технічного експортного контролю агресора (ФСТЕК) запропонувала критично значущим компаніям — операторам, банкам та структурам — скорегувати роботу своїх поштових систем для «підвищення їх безпеки».
Як зазнаачається в повідомленні, ФСТЕК закликає відключити віддалений доступ до критичних вузлів і мереж, заборонити open relay (сервери, що дозволяють безконтрольно пропускати через себе пошту), а також взаємодію через електронну пошту з іноземними IP-адресами (унікальна адреса, що ідентифікує одне або кілька пристроїв в інтернеті або локальній мережі).
Агресор має намір встановити захист і від" внутрішніх порушників": реалізувати запис дій привілейованих користувачів, не допускати перетинів прав адміністратора і працівників й т. ін.
«Питання адекватності заходів — швидше технічне, але, очевидно, бізнесу доведеться докласти чимало зусиль для забезпечення повної відповідності», — заявив юрист BGP Litigation Микита Жемчугов, зазначивши при цьому, що ситуація нагадує підготовку до переходу суб’єктів на роботу з використанням виключно російського ПЗ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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