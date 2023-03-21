Кремль закручує гайки: в рф банкам та критичним компаніям частково відключать пошту — Finance.ua

Кремль закручує гайки: в рф банкам та критичним компаніям частково відключать пошту Сьогодні 14:34

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну країна-агресор посилює заходи безпеки своїх банків та критично значущих компаній.

Як повідомляє російський «Комерсант» , Федеральна служба технічного експортного контролю агресора (ФСТЕК) запропонувала критично значущим компаніям — операторам, банкам та структурам — скорегувати роботу своїх поштових систем для «підвищення їх безпеки».

Як зазнаачається в повідомленні, ФСТЕК закликає відключити віддалений доступ до критичних вузлів і мереж, заборонити open relay (сервери, що дозволяють безконтрольно пропускати через себе пошту), а також взаємодію через електронну пошту з іноземними IP-адресами (унікальна адреса, що ідентифікує одне або кілька пристроїв в інтернеті або локальній мережі).

Агресор має намір встановити захист і від" внутрішніх порушників": реалізувати запис дій привілейованих користувачів, не допускати перетинів прав адміністратора і працівників й т. ін.

«Питання адекватності заходів — швидше технічне, але, очевидно, бізнесу доведеться докласти чимало зусиль для забезпечення повної відповідності», — заявив юрист BGP Litigation Микита Жемчугов, зазначивши при цьому, що ситуація нагадує підготовку до переходу суб’єктів на роботу з використанням виключно російського ПЗ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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